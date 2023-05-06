İzmirli diş hekimleri Kuşadası’nda buluştu

İzmir Dişhekimleri Odası'nın (İZDO) gerçekleştirdiği 2'nci Bahar Sempozyumunda dişhekimleri, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi.

Kuşadası Pine Bay Otel'de düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İZDO Genel Sekreteri Serdar Devrim Erkmen, Cumhuriyetin 100'üncü, yılında yapılan tüm etkinlik ve seminerlerin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, kongre programı hakkında bilgi verdi.

Tüm konuklara katılımlarından ötürü teşekkür eden İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Çağında ise Türkiye'nin en önemli diş hekimliği kongrelerinden olan 3 günlük etkinlikte bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen Sunset Party ve Mürüvet Dilek Kara Katal'ın standup gösterisi konuklara keyifli saatler yaşattı.