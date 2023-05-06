Mışıl mışıl uyutan kitaplar

KAPLAN UYKUSU

"BİR zamanlar güneş battığında bile uyumak istemeyen küçük bir kız varmış."Hikaye standart başlasa da karşısında onu "uyumaya zorlayan" değil de onu "anlamaya çalışan ve akışına bırakan" bir anne olunca işler biraz değişiyor. Küçük kızımızın uykuyu sorgulaması da olaya başka bir boyut kazandırıyor.

Sahi dünyadaki her canlı uyur mu? Mary Logue'un yazıp Pamela Zagarenski'nin mükemmel resimleriyle desteklediği bu kitabı okurken diğer canlıların uykuları mercek altına alınıyor. Hafif karmaşık çizimleri nedeniyle 2 yaş üzeri çocuklar için uygundur.

BABAM UYUMAK BİLMİYOR

YA her gün uyutmaya çalışılan kişi bir baba, uyutmaya çalışan da çocuk olsaydı? Paralel evrende geçen bu hikayede işler aynen böyle gelişiyor. Coralie Saudo'nun yazdığı bu kitapta Kris Di Giacomo'ya ait çizimler o kadar tatlı ki çocuğunuz kendisini bir anda hikayenin içinde buluyor. Kitabın ana fikri anlaşıldığında ise çocuğunuz sizi uyutmaya çalışmaya başlıyor ve siz onu uyutmaya çalışırken neler hissettiğinizi anlamaya başlıyor. Sakın öç alma duygusuyla uyumamakta diretmeyin! Kitabın dilinin hafif oluşu ve anlaşılabilir olması sebebi ile 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

UYKU VAKTİ BABİSKO

BABAM Uyumak Bilmiyor" isimli kitapla aynı evrende geçen bu kitapta da minik kızımız babasını uyutmaya çalışıyor. Dave Hackett imzalı bu kitapta çocuklar kendilerini hikayeye o kadar kaptırıyor ki hem size telkinler vermeye başlıyorlar hem de "deli deliyi görünce sopasını saklar" misali uykuya direnmeyi kesiyorlar. Kitabın dilinin hafif oluşu ve anlaşılabilir olması sebebi ile 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

UYKUSUNU ARAYAN ÇOCUK

UYKUSU kaçan bir çocuğun maceralarını anlatan bu kitapta kahramanımız uykusunu bulmak için neler yapmıyor ki? Sokak sokak gezen uykusuz çocuk, uykusunu her gördüğü canlıya soruyor ama nafile. Sonunda anlıyor ki ne kadar ararsa arasın uykusunu bulamayacak, bunun yerine akışına bırakıp sakin olursa uykusu kendiliğinden gelecek. İrem Uşar'ın yazdığı ve Merve Atılgan'ın resimlediği bu kitap ve tatlı karakteri beğeninizi kazanacak. Kitap 3 yaş üzeri çocuklar için uygundur.

UYKU AGACI

HEPİMİZİN uykuya direnen çocuğunda aşina olduğu; "susadım", "çişim geldi", "acıktım", "daha herkese iyi geceler demedim" gibi bahanelerle uykuyu atlatmaya çalışan kahramanımızın adı bu kez Nil. Nil uyumamak için binbir bahane üretirken diğer varlıkların gece neler yaptığını da görüyor. Uyuyan ve uyumayan herkesi gözleyen Nil sonunda uykuya dalmaya karar veriyor. Seza Kutlar Aksoy'un yazdığı ve Serap Deliorman'ın resimlediği Uyku Ağacı'nın düşsel öğeleri çizimlerine de yansımış.





ESNEME KİTABI

ESNEMEKLE uyku arasındaki bağı hepiniz tahmin edersiniz. Evrimsel kaynağı sebebiyle esnemek bulaşıcıdır ve durdurulamaz. Uzmanlar esnemenin, insanlığın erken dönemlerinde çocukların ve bebeklerin ailelerinin uyku temposuna uyabilmesi için gelişmiş bir işaret olduğunu düşünüyorlarlar. Ayrıca ebeveynleri esneyen çocukların uykuya daha çabuk daldığına dair kanıtlar mevcut. Esnemenin gücünün farkında olan kitabın sloganı da "Esnemek durdurulamaz!" Kitabın ana karakteri esneyerek yola çıkan ve olanları aktaran küçük bir sinek. Sineği parmağınızla takip ettikçe esneyip, esnedikçe uykuya yaklaşacaksınız. Marco Viale imzalı bu kitapta çocuğunuz, bir yandan olayları takip ederken diğer yandan her sayfada esneyerek çaktırmadan uykuya yaklaşacak. Kitap 2 yaş ve üzeri için uygundur.

UYKUYA DALAMAYAN MİNİK YEDİUYUR'UN HİKAYESİ

YEDİUYUR isimli hayvanı hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bilmiyorsanız çok normal çünkü bu hayvanlar geceleri aktiftir ve gözden uzak yaşarlar. (İsimlerinin yediuyur olmasının sebebi yedişerli gruplar halinde kış uykusuna yatmalarıymış.) Gececil olan bu hayvanın bir uyku kitabının kahramanı olması kadar doğal bir şey yoktur sanırım; ancak kahramanımızın dalmaya çalıştığı uyku kış uykusu. Diğer hikayelerden farklı olarak uyumak isteyen bu yediuyur, annesinin de zorlamasıyla iyice baskı altında hissediyor kendini. Çizimleri Kerstin Schoene'e ait olan Sabine Bohlmann imzalı bu kitapta, çocuğunuzla yediuyurun uyumasını sağlamaya çalışırken siz de uykuya yaklaşacaksınız. Çocuklar üzerinde stres oluşturabilmesi ihtimalini göz önüne alarak 4 yaş ve üzerine uygundur.

GÜVERCİN GEÇ YATMASIN

"GEÇ yatmak hakkımız, söke söke alırız." Susam Sokağı'nın yaratıcılarından Emmy Ödüllü bir yazar olan Mo Willems'ın imzasını taşıyan bir kitap Güvercin Geç Yatmasın. Düzenli olarak çocuğunuzun ilgisini çekecek şekilde okuduğunuzda, son sayfayı kapatmanızla miniğinizin gözleri ağırlaşmaya başlıyor. Kitaptaki inceliklere dikkat çektiğinizde çocuğunuzun kitabı nasıl özümsediğine şaşıracaksınız. Örneğin güvercin esnediğinde siz de esneyin, güvercin su istediğinde çocuğunuza su verin ya da güvercinin her yatmamak için direnişinde, çocuğunuzla onu ikna etmeye çalışın. Kitap 18 ay üzeri çocuklar için uygundur.