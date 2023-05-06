Yatırımcılar tekrar ev ve arsaya yöneldi

14 Mayıs'ta ülke için önemli bir seçim yaşanacağını belirten GHO Now Gayrimenkul Kurucusu Mimar ve İç Mimar Özgür Ali Karaduman, gayrimenkul sektörünün seçim sonrasına odaklandığını söyledi. Yüksek enflasyon karşısında farklı yatırım araçlarını tercih eden yatırımcıların, yeniden toprağa ve konuta yöneldiklerini kaydeden Karaduman, herkesin ulaşabildiği fiyatlarla ev ve arsa arayışında olduğunu dile getirdi. Karaduman, "Şu anda hem satılık, hem de kiralık konut fiyatlarında aşırı bir yükselme gözleniyor. Şu anda konut maliyetleri giderek yükseldiği için vatandaşlarımız arsa alarak kendi evlerini yapmak istiyor.

Özellikle İzmir'in kuzeyindeki Foça, Çandarlı, Dikili, Aliağa bölgesinde bu tarz talepler çok arttı. 25 - 40 yaş aralığında olanlar arsa yatırımına daha çok yöneldi. Bunun yanı sıra; 1+0, 1+1 konutlar da yatırımcıların ilgisini görüyor. Vatandaşlar yatırım için gayrimenkulü sığınılacak bir güvenli liman olarak görüyor" dedi. GHO Now Gayrimenkul olarak geçtiğimiz Ekim ayından bu yana önemli bağlantılara ve portföy hacmine ulaştıklarını vurgulayan Özgür Ali Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deneyimli ve dinamik bir ekip kurduk. Çiğli merkezli ofisimizde önemli bir bilinirlik oranı yakaladık. Proje ve arsa satışlarında da çözümler sunuyoruz. Bu konuda tanınmış müteahhitlerle birlikte hareket ediyoruz. Mimarlık ve müteahhitlik alanlarında da danışmanlık hizmetleri veriyoruz."