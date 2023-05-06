  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Yatırımcılar tekrar ev ve arsaya yöneldi

Yatırımcılar tekrar ev ve arsaya yöneldi

6.5.2023

Gazete

Yatırımcılar tekrar ev ve arsaya yöneldi

14 Mayıs'ta ülke için önemli bir seçim yaşanacağını belirten GHO Now Gayrimenkul Kurucusu Mimar ve İç Mimar Özgür Ali Karaduman, gayrimenkul sektörünün seçim sonrasına odaklandığını söyledi. Yüksek enflasyon karşısında farklı yatırım araçlarını tercih eden yatırımcıların, yeniden toprağa ve konuta yöneldiklerini kaydeden Karaduman, herkesin ulaşabildiği fiyatlarla ev ve arsa arayışında olduğunu dile getirdi. Karaduman, "Şu anda hem satılık, hem de kiralık konut fiyatlarında aşırı bir yükselme gözleniyor. Şu anda konut maliyetleri giderek yükseldiği için vatandaşlarımız arsa alarak kendi evlerini yapmak istiyor.

Özellikle İzmir'in kuzeyindeki Foça, Çandarlı, Dikili, Aliağa bölgesinde bu tarz talepler çok arttı. 25 - 40 yaş aralığında olanlar arsa yatırımına daha çok yöneldi. Bunun yanı sıra; 1+0, 1+1 konutlar da yatırımcıların ilgisini görüyor. Vatandaşlar yatırım için gayrimenkulü sığınılacak bir güvenli liman olarak görüyor" dedi. GHO Now Gayrimenkul olarak geçtiğimiz Ekim ayından bu yana önemli bağlantılara ve portföy hacmine ulaştıklarını vurgulayan Özgür Ali Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deneyimli ve dinamik bir ekip kurduk. Çiğli merkezli ofisimizde önemli bir bilinirlik oranı yakaladık. Proje ve arsa satışlarında da çözümler sunuyoruz. Bu konuda tanınmış müteahhitlerle birlikte hareket ediyoruz. Mimarlık ve müteahhitlik alanlarında da danışmanlık hizmetleri veriyoruz."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA