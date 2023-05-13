İhtiyaç duyduğunuz güç satır arasında gizli olabilir

SENİNLE BAŞLAMADI MARK WOLYNN

Mark Wolynn'in çığır açan kitabı Seninle Başlamadı, kendi travmalarımızın her zaman kendi yaşanmış deneyimlerimizi yansıtmayabileceğini, ancak gen ifadesinden günlük dile kadar her şeyden kelimenin tam anlamıyla miras alınabileceğini öne sürüyor.

Doğrudan kendi yaşanmış deneyimlerine bağlı travmayla uğraşan kişiler için bile, travmanın nesiller boyunca nasıl geçebileceğini anlamak, kendi yaşamlarımız üzerindeki etkisini tanımak ve anlamak için Wolynn'in Seninle Başlamadı kitabı yararlı bir araç olabilir.

BEDEN KAYIT TUTAR BESSEL A. VAN DER KOLK

Adelaide Üniversitesi Travmatik Stres Çalışmaları Merkezi Direktörü Alexander McFarlane tarafından "Travmatik stresi ve bunun toplum üzerindeki etkisinin kapsamını anlamak ve tedavi etmekle ilgilenen herkes için temel okuma" olarak adlandırılan kapsamlı bir klinik araştırmaya dayanan Beden Kayıt Tutar, "travma ile nasıl başa çıkılır" kitabından ziyade, travmanın bedeni ve beyni nasıl yeniden şekillendirdiğini araştıran bir kitabıdır.

GÜNLÜK YAŞAMIN TRAVMALARI MARK EPSTEİN

Travma sadece birkaç şanssız insanın başına gelmez; psikolojimizin temelidir. Ölüm ve hastalık hepimize dokunur, ancak yalnızlığın ve korkunun günlük acıları bile çoğu zaman travmatiktir. Günlük Yaşamın Travmaları'nda psikiyatrist Mark Epstein, travmanın dönüştürücü potansiyelini ortaya çıkararak zihnin kendi gelişimi için travmayı nasıl kullanılabileceğini ortaya koyan bir kitaptır. Epstein'in Günlük Yaşamın Travmaları; travmaya bu bakış açısıyla yaklaştığımız zaman acının evrensel ve mantıksız olduğu, acının bizi dünyaya daha temel bir düzeyde bağlayacağı ve acıdan kurtulmanın yolunun yine acıdan geçtiği üzerine yoğunlaşır.

SEVGİSİZ ANNELER: YETİŞKİN KIZLAR İÇİN İYİLEŞTİRİCİ REHBER - SUSAN FORWARD

Terapist ve yazar Susan Forward, Sevgisiz Anneler: Yetişkin Kızlar İçin İyileştirici Rehber adlı bu kitabında, sevgisiz annelerin kızları üzerindeki yıkıcı etkisine güçlü bir bakış ve bu acı verici mirasın üstesinden gelmek için açık, etkili teknikler sunuyor. Susan Forwar yıllarca eleştiriye, rekabete, rol değiştirmeye, boğucu kontrole, duygusal ihmal ve istismara maruz kalan bu kadınların, kaygı ve depresyon, ilişki sorunları, özgüven eksikliği ve güvenle ilgili problemlerle boğuşmaya devam ettiklerine şahit oldu. O yüzden kitabında, Narsist Anneyi, Rekabetçi Anneyi, Aşırı Ağlanmış Anneyi, Kontrol Çılgınını, Anneliğe ihtiyaç duyan Anneleri ve kızlarını istismar eden ya da istismardan koruyamayan anneleri mercek altına yatırıyor.

GÖRÜNMEYEN YARALAR RACHEL LOUİSE

Aile içi şiddet konusunda haberler yapan gazeteci Rachel Louise Snyder Görünmeyen Yaralar adlı kitabında Amerika'daki aile içi şiddetin ölçeğine ilişkin acil ve sürükleyici anlatım sunuyor. ABD'nin dört bir yanından kurbanların, faillerin, kanun uygulayıcıların ve reform hareketlerinin hikayeleri aracılığıyla Snyder, yalnızca kişilerin hayatlarındaki özel şiddetin karanlık köşelerini değil, aynı zamanda şiddetin toplum üzerindeki geniş kapsamlı sonuçlarını ve gerçekten bir sonuç alınması için ne yapılması gerektiğini araştırıyor.

TRAVMA VE İYİLEŞME JUDİTH HERMAN

Amerikalı psikiyatrist Judith Herman tarafından yazılan Travma ve İyileşme, şiddet ve travmanın toplumsal bağlam tarafından nasıl şekillendirildiğini incelemesi nedeniyle New York Times tarafından "Freud'dan bu yana yayınlanan en önemli psikiyatri çalışmalarından biri" olarak değerlendirildi. Herman bu kitabında iyileşmenin bireysel bir süreç olabileceğini kabul etse de savaş mağdurları, çocuk istismarı ve siyasi terör üzerine araştırmalardan yararlanarak şiddetin etkilerinin daha geniş siyasi bağlamına bakıyor.

BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN TRAVMA PETER A. LEVİNE & MAGGİE KLİNE

Bebeklikten ergenliğe kadar çocukluk çağı travmasını tanımak, önlemek ve iyileştirmek için temel bir rehber olarak beden odaklı travma terapisti ve psikiyatrist Peter Levine tarafından kaleme alınan Bir Çocuğun Gözünden Travma'nın özünde travmanın beden, beyin ve ruh üzerinde nasıl kaygı, kabuslar, depresyon, fiziksel hastalıklar, bağımlılıklar, hiperaktivite ve saldırganlıkla sonuçlandığını anlamak yatar. Kitap, çocukların doğuştan gelen uygun destekle toparlanma yetenekleri hakkında fikir vermesinin yanı sıra ebeveyn veya çocuk bakan kişilere travmanın üstesinden gelmeleri ve önlemeleri için araçlar sağlar.