Cumhuriyetimizin incisi Samsun’u keşfedin

Bandırma Vapuru müzesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekanlar arasında bulunuyor. Canik ilçesinde bulunan Bandırma Vapuru'nuziyaret ederken eminiz o zorlu günler gözünüzde canlanacak. Atatürk'ün Samsun'a gelirken yolculuk yaptığı bu istisna vapurun içerisinde Atatürk'ün eşyaları, silahları, resimleri gibi pek çok tarihi içerik bulunmaktadır.Amazon ve aslan heykelleri Samsun gezilecek yerler merkez bölgelerinden bir tanesidir. İlkadım ilçesinin sahil şeridinde bulunan Amazon heykelleri, bu bölgede asırlar öncesinde yaşayan Amazon kadınlarının anısına oluşturulmuştur. Yine sahil şeridindeki aslan figürünün de bölgenin savaşçı ruhunu yansıttığı düşünülmüştür.oğrafi açıdan, Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın tam ortasında yer alan güzeller güzeli Samsun Cumhuriyetimizin en gözde ve özel şehirlerinden birisidir. Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs 1919'da yaktığı kurtuluş meşalesinin ve Türk Milleti'nin bağımsızlık destanını başlattığı Samsun'u Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103'ncü yılını kutladığımız bu özel günlerde yakından tanımaya ne dersiniz? İşte Karadeniz'in gözdesi Samsun'un keşfedilmeyi bekleyen rotaları...Samsun yalnızca tarihi güzellikleri ile değil, doğal güzellikleri ile de sizlere muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Kızılırmak deltası kuş cenneti ise muhteşem doğası ile sizi cezp edecek. Türkiye'de yer alan toplam 420 kuş türünün, 316'sının burada olduğu tespit edilmiştir. Sulak bir alan olan bu bölgede yaz kış kuş türleri bulunmaktadır. Görsel zenginliğe sahip kuş cenneti huzur arayanlar için ideal rota.Samsun'da denize girmek istiyorsanız ilk tercih edilebilecek yer şüphesiz Atakum sahili olacaktır. Bir kumsal edasında olan sahil yolu kimi zaman denize girmek, kimi zaman sohbet etmek, kimi zaman bir şeyler içmek için keyifli bir tercih edilebilir. Bir tarafı şehir diğer tarafı deniz manzarası olan sahil yolunu mutlaka listenize ekleyin.Şüphesiz, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atması, kentin önemini fazlasıyla arttırıyor. Şehirde, Atatürk'e dair pek çok iz bulabilirsiniz. Kurtuluş yolu, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını simgelemektedir. Buram buram tarih kokan bu yer kesinlikleilk görülecek yerler arasında bulunmaktadır.Samsundaysanız kesinlikle kent müzesini ziyaret etmelisiniz. Samsun'un tarihi açıdan önemini anlayabileceğiniz yüzlerce farklı eserin yer aldığı müze zengin içeriği ile göz kamaştırıyor.Şahinkaya Kanyonu Samsun'un en özel bölgelerinden biridir. İki dağı birbirinden ayıran bu kanyonu, Vezirköprü ilçesinde bulunmaktadır. Muhteşem doğal güzelliklere sahip kanyonda kendinizi adeta film setinde zannedeceksiniz. Özellikle, bahar ve yaz aylarında mutlaka görülmesi gereken kanyon, kusursuz deniz manzarası ile sizi mest edecek. Bol oksijenli havası, özel yürüyüş parkurları doğa yürüyüşü yapabilmenize imkan tanıyor.Mecidiye Çarşı'ya özel bir parantez açmak gerekiyor. Buram buram tarih kokan sokakları, sizleri yıllar öncesine götürüyor. Samsun'un ilgi gören en kalabalık noktalarından biridir. Çevresinde her şeyi bulabileceğiniz dükkanları ve seyyar satıcıları ile her daim cıvıl cıvıldır.Bölgenin en ünlü yemeği meşhur Bafra pidesidir. Kapalı pide olarak da bilinen bu pide türünğ mutlaka tadın. Bunun dışında, 'noku'l, 'mısır çorbası', 'turşu kavurması', 'çakıllı menemen' ve 'mıhlama' olmazsa olmazlardandır.Samsun Çarşamba'daki Kabaceviz şelaleleri, görülmeye değer doğal bir güzelliktir. Kış mevsimidışında tüm mevsimlerde burada üç farklı şelale aktiftir. Yaklaşık 65 metre yükseklikten dökülen bu şelaleler oldukça estetik bir görünüm sunmaktadır. Bölge, trekking ya da tırmanma sporları açısından uygundur.