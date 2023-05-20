Hayata hız katan uygulamalar

Hayatımızda büyük bir yer kaplayan interneti hızlandırmak için pek çok yol var. Öncelikle yüksek bir bant genişliği olan modem tercih etmelisiniz. Bir diğer yapmanız gereken şey ise virüslerden kurtulmaktır. Kurulum yaparken modem ile port arasında kısa kablo tercih edin. Bu şekilde internetiniz hızlı olacak ve daha hızlı işlem gerçekleştirebileceksiniz. İnterneti hızlandırmak için yapabileceğiniz bir diğer şey ise kullandığınız cihazın güncellemektir. İnterneti hızlandırmak için en iyi yol ise ücretsiz olan internet hızlandırma programlarıdır. Bu programlar herhangi bir güvenlik açığı oluşturmadan mevcut olan internet hızınızı arttırmaktadır. Bu programları tercih ederek internetinizi hızlandırabilirsiniz.Bilindik en iyi internet hızlandırma programlarından biridir. Programın kullanılması da çok basittir. Bu programı ücretsiz bir şekilde indirebilir ve internetinizi hızlandırabilirsiniz. Özellikle eğer Windows işletim sistemi kullanıyorsanız bu program tam size göre. Pointstone Internet Accelerator kullanım ara yüzü basit olan çok güvenilir bir internet hızlandırma programıdır.Simple Net Speed ücretsiz olan bir programdır. İnternet bağlantınızda yer alan sorunları ortadan kaldırır ve iyileştirir. Mevcut internet hızınızı yaklaşık iki katına çıkarır. Sade bir ara yüze sahiptir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde programı kavrayabilirsiniz.Throttle tamamen ücretsiz olan bir İnternet hızlandırma programıdır. İnternet hızını optimize ederek hızlandırmasını sağlayan program upload ve download hızınıza olumlu yönde etki eder. Programı kurduktan sonra "go" butonuna basarak internet hızınızı iki katına çıkarabilirsiniz.VoIP konuşma kalitenizi arttıran, ses ve videolarda akış sorununu azaltan cFossSpeed; bilgisayarınızdaki ya da telefonunuzdaki bütün verileri önceliklendiriyor. Yani önemli veri paketleri ile önemsiz veri paketlerini ayrıştırıyor. Bu ayrıştırma sayesinde telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki tüm uygulamaları en ideal şekilde yapılandırabilme şansını elde ediyorsunuz. Üstelik uygulamada yer alan yeni durum penceresi sayesinde hangi verilerin aktarılmak üzere olduğunu da detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz.Bilgisayarınızdaki data transfer hızını ve internet tarayıcı hızını arttıran Accel Speed- Tec; online oyunlar oynarken, dosya transfer ederken ya da maillerinizi kontrol ederken internete hızlıca girebilmenizi sağlıyor. Yani bu programı bilgisayarınıza indirerek mevcut internet tarayıcınızın başka hiçbir işlem yapmaya gerek kalmadan hızlanmasını garantileyebiliyorsunuz.İnternet hızınızı maksimize etmek adına kullanabileceğiniz SpeedConnect Internet Accelerator; en çok indirilen internet hızlandırma programları arasında yer alıyor. Bu program sayesinde Dial-Up Modem, DSL, Kablolu ve Kablosuz Wifi bağlantınızı hızlandırabiliyorsunuz.Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Eagle Get; dosya ya da video indirirken internetinizin yavaşlamasını ve diğer işlemleriniz için internetinizi kullanırken sorun yaşamanızı önlüyor.