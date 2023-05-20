Kolej ceketlerinin havalı yükselişi

Rahat ve havalı giyinmek isteyenlerin bu bahar tercihi kolej ceketler... Kolej ceketleri son yıllarda oldukça moda hale gelmişken her genç kadının kombinlerinde kullanmaya başladığı bir parça haline geldi. Podyumdan sokağa, herkeste bu ceketi görmek mümkün. Fazla erkeksi görünmek istemiyorsanız daha kadınsı elementlerle görünüşünüzü dengelemelisiniz. Kırmızı ruj her zaman fazlasıyla kadınsıdır! Veya elbisenizin üzerine giydiğiniz blazer yerine bunları deneyin. Altına görünümü iyice dengelemek için zarif stilettolar ve şık bir çantayla hazırsınız!



SOKAK MODASININ VAZGEÇİLMEZİ

Adidas, onlarca yıldır trend belirleyen ve şimdiden kolektif hayal gücünün bir parçası olan ayakkabı markalarından biridir. Ancak zaman zaman modelleri moda olduğu için toplu halde sokaklara geri dönüyor. Özellikle Samba ve Gazelle son ayların en hit ayakkabısı! Hepsinin ortak noktası düşük bilekli spor ayakkabı tasarımı, yuvarlak burun, bağcıklı kapama ve karamel renkli kauçuk taban ile dış astarda süet veya deriyi birleştiren belirli bir retro havaya sahip. Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi ünlü isimlerin sokak modasının vazgeçilmez ayakkabısı!



FULYA TANYOL

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