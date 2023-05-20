Mimar-ressam Ayşe Tatari kendi tarzını sergiledi

İzmir'de birçok kişisel ve karma sergi açan mimar ve ressam Ayşe Tatari, Alsancak Galeri A'da "Hayali Kentler" sergisini açtı. Çok uzun zamandır resim sanatıyla uğraşan ve bu kez de farklı bir çalışma içerisine giren Tatari, mimarlık ile resmi birleştirip ilginç bir sergi hazırladı. Hiç kimsenin yapmadığı bir çalışmaya imza attığını belirten Ayşe Tatari, "Bu benim kendi tarzım. Bana özgü. Henüz bu tekniğe bir isim bulamadım. Yeni bir keşif oldu. Minyatür gibi fakat onun gibi geleneksel değil, daha modern. Biz mimarlar eskiden çini mürekkebiyle çizim yapardık, resimlerimde o alıntılar var, onun üzerine boya var. Mimarlıktaki ve resimdeki bütün değerlere yer verdim. Bazı eserlerimde eskitmeler yaptım. Her resmin ayrı bir hikayesi var. Burada 25 çalışmayı görücüye çıkardım. Bunları hazırlamak birkaç yılımı aldı. Bazılarında sabah erkenden masaya oturup gece yarılarına kadar mesai harcadığım oldu" dedi. "Hayali Kentler" sergisi 2 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak.



ERCAN AKGÜN

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