Alaçatı’da Osmanlı mimarisi

ESKİ Türkçe ve Osmanlıca'da 'Ondan Sonra' anlamına gelen Badehu, hem ocakbaşı hem de club konseptiyle Çeşme gecelerine giriş yaptı. 2015 senesinde dünyada ilk kebap ve kokteyl konseptini oluşturan, Osmanlı tarzını İngiltere ile dünya vizyonuyla buluşturan başarılı işletmeci Erhan Karakoç'un Alaçatı'ya kazandırdığı mekan, açılış gününde kalabalık bir davetli grubunu ağırladı.

1.5 milyon dolarlık yatırımla modern Osmanlı mimarisi kullanılarak inşa edilen işletmenin 600 kişi kapasiteli olduğunu söyleyen Karakoç, "Akşam 19.00'da kapılarını açan mekanımızda, geçmişten bugüne gelen yemek ve meze çeşitlerimizi ortama uygun müziklerle konukların beğenisine sunuyoruz. Saat 22.00'dan sonra da afro ve house müzik parçalarla club konseptine geçiş yapıyoruz. Bir anda herkesin eğlenebildiği bir ambiyans ortaya çıkıyor" dedi.

Her zaman ilkleri ortaya çıkarma çabasında olan ve bu nedenle de İngiltere'de en iyi fine dining restaurant ödüllerinin sahibi olan Erhan Karakoç, yatırımlarını artık Ege'nin tatil cenneti Çeşme ve Alaçatı'dan yana kullanmaya karar verdiğini belirtti. Deneyimli ekibiyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar hizmet veren ve X Sound ses sistemiyle donatılan mekan Badehu, açılış davetinde sunduğu dans gösterisiyle misafirlerine renkli dakikalar yaşattı.

ERCAN AKGÜN