Güneş açıyoruz

Sokak modası yazın gelmesiyle renkleniyor ve sarı renk ön plana çıkıyor. Öyle ki ilkbahar sezonunda da oldukça tercih edilen sarı renk kombinleri, işin en zor görülen kısımlarından biri olarak kabul edilir.

Çünkü parlak bir renk olduğundan, tonlar arasında eşitliğin hakim olacağı bir rengi bulmak oldukça zordur. Fakat kendinize uygun tonu bulduğunuzda bu sezon sarı renkten vazgeçemeyeceksiniz.

Sarı renk bir parçayı kombinlerken, önem verilmesi gereken ilk şey; renk için uyumlu olan tonu bulmanız. Sarı ile uyumlu renklerle oluşturacağınız kontrast, daha şık bir görüntü oluşturmanızı sağlayacaktır.

FULYA TANYOL