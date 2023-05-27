Köfte zengini mutfak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında gastronominin duayen isimlerinden dünyaca ünlü yiyecek ve içecek danışmanı Osman Serim, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün konuğu oldu. Üniversitenin uygulama mutfağında gerçekleştirilen "Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya; Türk Mutfağının 2 Bin Yıllık Yolculuğu" isimli seminere çok sayıda davetli katıldı. Türk Mutfağının 2 bin yıllık tarihini anlatan Osman Serim, "Mutfak, bir milleti tanımlayan bayrak, dil ve kültür kadar önemli bir unsurdur. Türkler, göçer bir toplumdur. Bu nedenle tarım yapacak vakti yoktu. Mutfağın en önemli kaynağı da et oluyor. Gıdayı muhafaza edemezseniz ayakta kalamazsınız. Eti, kendi yağında kavurarak kurutuyorlar. Türk Mutfağı, en pratik mutfaktır. 2 bin yıllık geçmişine baktığımız zaman Türk Mutfağının iyi bir koleksiyoner olduğunu görüyoruz. 2 bin yıl önce ne yeniliyorsa bugün de aynı şekilde o yiyecek ve içecekler tüketiliyor" diye konuştu.Dünyada en fazla köfte çeşidinin Türk Mutfağında olduğunu belirten Osman Serim, "Türk Mutfağının en yaygın yiyeceklerinden bir tanesi köftedir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklara bakıldığında, bugün hala o coğrafyalarda çok sayıda köfte çeşidinin olduğunu görebilirsiniz. Şu anda çeşit sayısı 100'ü geçer" dedi.