Önce oku sonra keşfet

BİR CUMA RÜZGARI KADIKÖY MARİO LEVİ (2019)

Bu kitap Mario Levi'nin yedi kitaplık bir seri olarak yazmayı planladığı "Gördüklerimiz Göremediklerimiz" serisinin ilk kitabı.

Kitap yazarın Gazete Kadıköy'de yazdığı yazıların bir derlemesi gibi aslında. Sevgili Levi bizlere Kadıköy'de geçen bir Cuma gününü anlatıyor ve gösteriyor. Kitapta anlattığı yerlerin siyah beyaz fotoğraflarına yer verip bu güzel yerleri gözümüzde canlandırmamızı kolaylaştırıyor. Ayrıca yazar bize bu fotoğraflarda günlük hayatı hızlı bir şekilde yaşarken kaçırdığımız küçük detayları yakaladığını söylüyor. Belki de biraz durup bakınca hayatı daha anlamlı ve doygun bir hale getirebileceğimizi hatırlatıyor. Kitapta sadece mekanlar değil insan hikayeleri de bulunuyor.

JAPON YAPMIŞ TÜRK GEZMİŞ ONUR ATAOĞLU (2013)

Tam bir Japon kültürü ve seyahat kitabı. Sadece seyahat demedim çünkü yazar Japon kültürüne ait çok güzel detayları anlatarak bizi aydınlatmış. Kitabın seyahat kısmı kesinlikle çok kapsamlı. Sadece Tokyo ve Osaka gibi büyük şehirler değil, Japonya'nın gizli kalmış diğer şehirleri de anlatılıyor. Her şehir için nereler gezilmeli, hangi yemekler yenmeli, nerelerde alışveriş yapmalı ve ne tarz otellerde kalınmalı soruları ayrıntılı ve bir o kadar da gerçekçi bir dille yanıtlanmış.

BİR DİNOZORUN GEZİLERİ MİNA URGAN (1999)

Bir Dinozorun Gezileri kitabını okumaya başlar başlamaz anlıyorsunuz ki yazar, küçük mutluluklardan büyük zevk alan bir insan. Doğayla kucaklaşmak, yakamozlar eşliğinde yüzmek, lezzetli bir yemeği afiyetle yemek onun vazgeçilmezlerinden. Denize olan tutkusu o kadar fazla ki deniz kabuklarının rüyalarına bile girdiğini söylüyor. Gezi notlarına ise eski ve yeni Bodrum'u anlatarak başlıyor. Buranın gelenek, göreneklerini ve yaşam tarzını anlatıyor. Yazarın maceraları mavi yolculukla devam ediyor, koyların tadına vararak geziyor. Kitabın sonraki bölümlerinde ise yazar Anadolu, Paris, İngiltere, İtalya, Sovyet Rusya ve Amerika'ya yaptığı gezileri eğlenceli bir dille aktarıyor. "Dinozor" terimi ise yazarın tüm bu gezileri az bir parayla gerçekleştirdiğini anlatmak için kullanılmış. Yani size de hayalinizi kurduğunuz gezileri ekonomik bir biçimde yapabileceğinizi söylüyor.

MOTOSİKLET GÜNLÜKLERİ ERNESTO CHE GUEVARA (1995)

Motosiklet Günlükleri, Che'nin 23 yaşında arkadaşı Alberto Granado'yla birlikte bir motosikletle çıktığı ilk Güney Amerika yolculuğunda tuttuğu günlüklerden oluşuyor. And Dağları, Atacama Çölü ve Amazon havzasını kapsayan bu yolculuk 8000 kilometreden uzun sürüyor. Che Guevara gezilerini yaparken gördüğü sosyal adaletsizlikten çok rahatsız olup halktan yana taraf oluyor. Onlarla sohbet ediyor, dertlerini dinliyor ve futbol oynuyor.

BİR SİYAH SAÇLI KADININ GEZİ NOTLARI BUKET UZUNER (1997)

Buket Uzuner, bu kitapta hepimizin hayalini kurduğu şeyi yapmış aslında. Sırt çantasını alıp dünyayı gezmiş, birçok insanla tanışıp farklı ülkelerin kültürlerini öğrenmiş. Gezdiği yerler arasında Norveç, İsveç, Finlandiya, Amerika, Cezayir, Danimarka ve Rusya yer alıyor. Bu yüzden kitap kısa da olsa anlatılan yerler açısından çok kapsamlı. Kitabın isminde yer alan "siyah saç" diğer bir deyişle "kara kafa" yazarın saç rengine atıfta bulunmak için değil, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinin saklı kültürel ırkçılığını eleştirmek amacıyla yazılmış. Ayrıca yazar sadece gezdiği yerlerin değil tanıştığı insanların hikayelerini de kitapta anlatıyor ve yaptığı bu gezilerin onu nasıl değiştirdiğini ve kendini keşfetmesini sağladığını bize aktarıyor.

YABANA DOĞRU JON KRAKAUER (1996)

Bu kitap çoğumuzun yapmaya cesareti olmadığı bir şeyi yapmayı başaran genç bir insanın öyküsü. Banka hesabındaki 25,000 doları bir hayır kurumuna bağışlayıp, arabasını da çölün ortasına bırakıyor Christopher McCandless. "Sahip olduğun şeyler sonunda gelir sana sahip olur" diyerek sahip olduğu şeylerden kurtuluyor. Cüzdanındaki tüm parayı da yakarak yollara düşüyor ve otostop çekerek Alaska'ya varıyor. Doğada tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Yani bir bakıma modern yaşamı reddedip eskilere dönmeye çalışıyor genç adam. 2007 yılında Sean Penn tarafından sinemaya da uyarlanan ve ilham veren seyahat filmlerinden biri olan Into the Wild (Yabana Doğru), yaşamı sorgulatacak cinsten bir eser.

İSTANBUL GEZİ REHBERİ MURAT BELGE (1993)

Gazeteci ve yazar olan Murat Belge çok kapsamlı bir İstanbul Gezi Rehberi hazırlamış. Kitapta her semte ayrı ayrı yer verilerek tarihleri ve hikayeleri ile birlikte aktarılmış. Bu yüzden bu kitap, inanılmaz bir tarihi dokusu olan taşı toprağı altın şehir İstanbul'u nasıl gezeceğini kestiremeyenler için çok güzel bir kaynak. Gezilecek mekanlarda gerçekleşen olaylar ve orada yaşayan insanların hikayeleri de var kitapta. Ayrıca İstanbul'un yaşadığı tarihi değişime de yer verilmiş.

SEYAHATNAME EVLİYA ÇELEBİ (17. YÜZYIL)

Seyahat ile ilgili okunması gereken kitaplar arasında ilk sırada olabilecek kitaplardan biri olan ve on ciltten oluşan Seyahatname ilk olarak 1848'de yayımlanmış ve her ciltte farklı yerler anlatılmış. Osmanlı coğrafyası ve dönemin konuşulan Türkçe ve ağız özelliklerine ayrıntılı bir biçimde yer verilmiş. Evliya Çelebi gittiği yerlerin tarihi ve halkının özellikleri hakkında ayrıntılı gözlemler yapıp bizlere aktarmış. Ayrıca Osmanlı toplumundaki müslüman-gayrimüslim ilişkilerini de incelemiş. Bu değerli kaynak, Haziran 2013'te UNESCO Dünya Belleği Listesine dahil edilmiş. Sadece bir gezi kitabı olmayan, aynı zamanda tarihe de ışık tutan bu seyahatnameyi okumak bizler için çok güzel bir biçimde geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

İBN BATTUTA SEYAHATNAMESİ İBN BATTUTA (1325 - 1354)

Battuta, kitabında Fas'tan yola çıkıp tüm İslam dünyasını dolaşıyor. Gezdiği yerler arasında Mısır, Arap Yarımadası, Irak, İran, Anadolu, Deşt-i Kıpçak, Bizans (İstanbul), Orta Asya, Hindistan, Maldivler, Çin ve Endülüs yer alıyor. Yazar devlet ve toplum yapılarını, insanların inanç ve yaşayışlarını doğal bir dille anlatıyor. Ayrıca Anadolu'da gezerken yöredeki kadınların diğer Müslüman ülkelerdeki kadınlara göre daha fazla bir şekilde hayatın içinde yer almalarından etkileniyor. 700 yıl öncesinden ayrıntılı bilgiler sunan bu kitap tarihe meraklı olanlarınız için çok güzel bir kaynak olabilir.

MARCO POLO'NUN MACERALARI MARCO POLO (1300)

Bu kitap Venedikli gezgin Marco Polo'nun 1276 - 1291 yılları arasında uzak doğuya yaptığı seyahatleri ve Kubilay Han'ın yanında geçirdiği yılları içeriyor. Yazar gönderildiği görevler ve elçilikler sırasında Çin'in ve Hindistan'ın büyük bir bölümünü gezmiş. Eserde geniş bir biçimde yer verilen İpek Yolu, Türklerin anayurdu, Orta Asya'da yaşayan Türkler konuları kitabı bizim halkımız için de önemli bir yere taşıyor.