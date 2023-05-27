Türk mutfağı Haftası’nın yıldızı Kale biberi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Denizli Lezzet Şenlikleri" sürüyor.

Valiliğin koordinasyonunda Pamukkale ilçesi Atalar Konağı'nda yapılan etkinlikte Kale biberinden yapılan Kale dessert, Kale biber tatlısı, acı baba, kalu usulü pizza, çıtır dolma, kuru biber çanağında kısır, Kale biberine sarılı dana madalyon, Kale biberi dolması, düşler, Kale biberi mausse, tatlı alev, unlu Kale biberi tatarı, Kale biberli üçkulak tatlısı, leblebili Kale biberi çorbası, etli Kale biberi dolması, köz biberli patlıcan atması, kuru biber turşusu ve Kale biberli cheesecake tanıtıldı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, şenliğin bu yılki temasının Kale biberi olduğunu, biberin tanıtımı için yemeklerin yarıştığını kaydetti. Akyol, Denizli'de 128 çeşit yemek türünün olduğunu, Türk Mutfağı Haftası'nın, bu yemeklerin tanıtılmasının zeminini oluşturduğunu söyledi.

SEBAHATTİN ALP