22 ayar altından Kelime-i Tevhid Fethiye’de

Fethiye'de Kültür Sanat Derneği 30 sanatçı ve kursiyerlerle 14 sanat dalına ait 100'e yakın eseri Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde bir sergi ile beğeniye sundu. sergide geleneksel Türk sanatı ve Modern sanatlardan eserler bulunuyor. Tensip, Ahşap oyma, Çini, Minyatür, Kırkyama, Seramik, Yağlı Boya, Pastel Boya, Sulu Boya, Heykel, Gemi Yapımı, Yumurta kabuğu oyma sanatının yanı sıra epoksi tabloların yer aldığı sergide 100'e yakın eser sergileniyor. Sanatçılar Nur Tokmakoğlu ve Özgür Karakaş'a ait 22 ayar altın ile kufi yazılarla yazılmış kelime-i tevhid ve Nas suresi ayrıca el oyması Ayetel Kürsi en dikkat çekici eserler olarak göz kamaştırırken Kültür Bakanlığı sanatçısı Rıza Yaman'ın Oyma sanat ile birleştirilmiş yumurta kabuğu sanatından yapılmış harika eserler de sergide dikkat çeken eserler olarak yer alıyor.



GENÇLERE ÇAĞRI

Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hakkı Yücel sergi hakkında yaptığı açıklamada, "Sergimizde 14 branşta eserler yer alıyor. 30'un üzerinde sanatçımız katıldı. Daha fazla sanatçı katılmak için talepte bulunmuştu ama alanın kısıtlı olması nedeniyle isteklerini gerçekleştiremedik. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın dediği Gençlik Merkezi Projesinde tüm sanatçılarımızın eserlerini sergileyebileceğiz. Fethiye'de sanatla uğraşan çok kişi var. Biz bunların envanterlerini çıkardık. Kim hangi sanat dalıyla uğraşıyor, bunları biliyoruz. Sanat dallarında daha çok yaşı ilerlemiş kimseler yer alıyor. Biz gençleri de sanata dahil etmek istiyoruz. Sanat çalışmalarını okullara taşımayı düşünüyoruz" dedi.



14 DALDA ESER

Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Tomris Okçu ise, "1 yıllık derneğin 3.sergisini açtık. Bu serginin özelliği ise 14 değişik sanat dalında hazırlanmış olması. Gençlerimizi sanata çekmek istiyoruz. Veliler bizlerle iletişe geçsin. Gençler sanatla buluşsun" ifadelerinde bulundu.

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