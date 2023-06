Ayta Sözeri saglıkçılara nese kattı tedavi

Ata Sağlık Grubu iki kuruluş yıldönümünü birlikte kutladı. Özel Ata Sağlık Hastanesi'nin 10'uncu, Özel Atagöz Tıp Merkezi'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Alsancak Mumlu'da düzenlenen yemeğe kurucular Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Op. Dr. Melih Türe, İş İnsanı Gülsün Erdinç, tıp dünyasından çok sayıda tanıdık isim, her iki kurumun çalışanları ve aileleri katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemekte konuşan Prof. Dr. Safiye Yılmaz " Yıllar önce çıktığımız bu yolda her geçen gün Ata Grup ailemizin büyüdüğünü görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi bizler büyük bir aileyiz. Ve biz bu ailenin her bir ferdiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Hastalarımızı kendi ailesi gibi gören ve onlarla ilgilenen, tedavilerini gerçekleştiren başta doktorlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Gecede yapılan çekilişle personele maaş ikramiyesi, tatil gibi çeşitli ödüller verildi. Konuklar gecede sahne alan sevilen sanatçı Ayta Sözeri'nin seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.

