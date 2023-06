Hayal gücünün zengin dünyasına yolculuk

Romanın doğası kurgu ve gerçekliği sorgulayan bir yapıya sahip. Roman, bir korsan olan Arap İhsan Efendi'nin, yeğeni Uzun İhsan Efendi'yi ziyaret etmesi ile okuyucuyla tanışıyor. İstanbul'a, hayatını kurtaran kitabın çevirisini yaptırmak için gelen Arap İhsan Efendi bir köle olarak aldığı Alibaz adlı çocuğu ve maymunu Uzun İhsan'ın yanına bırakır. Romanın sonunda, dilenciler loncasının da yanması ile Bünyamin dünyada bir kez daha özgür kalmaktadır. Babasının verdiği kitaba ilk kez dikkatlice bakan Bünyamin, bu kitabın adının "Puslu Kıtalar Atlası" olduğunu fark eder ve kitabın son sayfalarından bir bölüm okur. Hikayenin asıl vurucu noktası tam da bu kısımdır.Kitap, İstanbul'daki kabadayılardan olan Ases Ahmed'in gecenin bir vakti korkunç bir gulyabani tarafından öldürülmesini anlatıyor. Ün salmak gibi bir hayali olan kitap kahramanı Yedikuleli Mansur'un bu yolda Kara Şaban adlı diğer zorba ile birlikte İstanbul'u ecinnilerden, gulyabanilerden, vampirlerden ve kurtlardan kurtarmak için yaptıkları mücadeleleri merkeze alıyor.Kitap, Mulan adındaki bir kadın savaşçının kahramanlıklarını işliyor. Her sevdiğimizin, sevdalı olduğumuzun, aslında kendi içimizde yarattığımız güzelliklerin sadece bir simgesi olduğunu anlatıyor bize Mulan Türküsü. Göktürklerin varoluş mücadelesinin anlatıldığı romanı listenize eklemeyi unutmayın.İlk baskısı 2011 yılında olan "Paradokya: Adalet Yıldızı ve Kayıp Pusula" kitabı daha çok 12 yaş ve üstü gençlere yönelik gerilim ve fantastik maceralarla dolu bir eser. Kitaptaki maceralar birbirini tanımayan 6 farklı kişinin eline Paradokya kitabının geçmesiyle başlıyor. Kitaba sahip olan kişiler aynı akşam kitabı okuyor ve uykuya daldıklarında bambaşka bir yerde yani Paradokya'da uyanıyorlar. Ve gizemli macera başlıyor. Cem Gülbent'in kaleminden çıkan bu fantastik romanın devamı olan ikinci ve üçüncü serisi de bulunmakta.Gülten Dayıoğlu'nun kaleme aldığı Mo'nun Gizemi, genlerin değişimi ve sonuçları konusunu işliyor. Dünya yazarlar toplantısına katılmak için eşiyle Avustralya'ya gitmekte olan yazar Gülten Dayıoğlu'nun aynı uçakta Burç isimli bir genetik mühendisiyle yolları kesişir. Görünümü ve anlattıklarının ilginç oluşu yazarın aklından çıkmaz ve Burç'un klon olmasından şüphelenir. Ardından Burç altı kaset içeren hikayesini yazara gönderir ve Gülten Dayıoğlu bu hikayeyi romanlaştırır.Genç bir müfettiş, gizemli vakalarla uğraşan iki bilim insanının intiharını araştırmak üzere dört tarafı karlarla kaplı karanlık bir kente gelir ve iki yüz yıllık eski bir otele yerleşir. Tek amacı raporunu hazırlayıp bir an önce evine dönmek olan genç mühendis, bir süre sonra açıklanması zor olaylara şahit olur. Esrarengiz sakinlerin yaşamakta olduğu bu otelde zaman başka türlü akıyordur. Düşle gerçeğin iyice birbirine karıştığı, zamanın ve varoluşun temel bir problem olarak zekice işlendiği bir eser. Bilimkurgudan polisiyeye, Kafka"dan Borges"e pek çok göndermesi bulunan Siyah Hatıralar Denizi kurgusu ile de oldukça dikkat çeken fantastik bit yapıt.Necronomicon, hayatın ve ölümün sırrını taşıyan keyifli bir fantastik kitap örneği. Kitabın yedi cildi bulunuyor. Yazıldıktan yüzyıllar sonra bu büyülü kitabın yolu İstanbul'a düşüyor. Tam, tehlike ortadan kalkmış, kitap koruma altına alınmışken, art niyetli kişiler Teşkilât-ı Mahsûsa koruması altındaki kitabı ele geçiriyorlar. Art niyetli kişiler kitabın sadece aslında en önemli parçası olan son cildini bulamazlar.Yedinci Gün, usta yazarın Ağustos 2012'de yayımlanan romanı. Kitap II. Abdülhamid dönemi Osmanlı günlerinden kesitler sunuyor. Ana karakter İhsan Sait'in gelecekten kendisine aşk mektubu gönderen Prenses Döjira'ya ulaşma çabasını merkeze alan kitap oldukça ilgi çekici fantastik bir evrene kapı açıyor.Gökhan Biçer'in kaleme aldığı kitap eski zamanlarda geçiyor. Birleşik Krallıkta, babasının tahttan inmesini bekleyen sabırsız bir prens olan Offa'yı görüyoruz. Neredeyse 40 yaşına girmiş bir prens üstelik. Babası ülkeyi harika bir şekilde yönetse de karakterimiz artık kendisi krallığın başına geçmeyi istiyor. Kahramanımızın bir gün ormanda karşısına karanlık biri çıkıyor ve prensin her şeyini bildiğini dile getiriyor. Ardından onu "Gölgeler Birliği"ne götürüyor. Burası karanlık büyülerle kötülük yayan bir topluluk. Birlik, prensin tahta geçmesine yardımcı oluyor ve hikaye devam ediyor.Birbirinden bağımsız; ama aslında hayatın tam merkezine bağlı öykülerden oluşan Osmanlı Cadısı Tirnova oldukça ilginç bir fantastik kitap. Ferman Akgül, bazı hikâyelerinde Edgar Allen Poe'nun karanlık yollarına uğrarken kimi öykülerinde ise tarihin içinden sesleniyor okuyucuya. Söz yazarlığında iddialı olan sanatçının hikâyeleri de modern Türk edebiyatında oldukça seviliyor.Eserin ana karakteri Türk edebiyatının en tanınmış karakterleri arasında yer alan Hayri İrdal. Tanpınar'ın unutulmaz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, toplumsal gelişimi merkeze alan anlatımı ve ölümsüz kahramanları ile sizi derin bir fikir yolculuğuna davet ediyor. Siz de fantastik Türk kitapları ile arası iyi olanlardansanız bu kitabı mutlaka kütüphanenize ekleyin deriz.İhtiyar bir adam yuvarlak bir taşın üzerine oturmuş, çevresine toplanan çocuklara, dünyada o güne dek anlatılmamış bir yılan öyküsü anlatmaya başladı. Çocuklar on iki yaşlarının üzerindeydi. Her biri ışıl ışıl gözlerle bakıyor ve hikayeyi pür dikkat dinliyorlardı. Çocukların üzerinde bembeyaz giysiler vardı. Yaşlı adamın hikayesini dinlemekten epey keyif alıyorlardı. Her anlattığı öykü, bir öncekinden hep farklı ve macera dolu olmuştu. Sanki bu gezegenden değildi de, bir şekilde dünyaya uğramış bir gezgindi hikayeci yaşlı adam. Şahmeran'ın hikayesini bir solukta okurken, farklı dünyalarda, farklı olayların olabileceğini, hayalin gerçeğe kaptanlık yapabileceğine şahit olacaksınız.Kitap kahramanımız Fatih araştırma için gittiği Şili'de ALMA İstasyonu'na ulaşan ve Mars'tan gelen bir mesajın varlığını öğrenir. Mesajın peşinde olan başka birileri tarafından ekibiyle birlikte bir saldırı yaşar. Bu olayların ardından Fatih kendini gizli mesajın peşine düşen iyi ve kötü güçlerin arasında gidip gelen bir komplo içinde bulur.Faruk Kanber tarafından yazılan Doğunun Yedi Muhafızı'nda geçmişte bilinmeyen bir yer ve zamanda yaşanıyor. Kayıp Diyar'ın kendi tarihinde yüzlerce yıl önce iyiliğin galip gelmesiyle sonuçlanan uzun ve şiddetli savaşlar yaşanıyor. Yüzlerce yıl barışın devam ettiği topraklarda o eski kötülükler yeniden yavaş yavaş güçlenmeye başlıyor.Fantastik edebiyat literatüründe oldukça dikkat çeken bir roman "Nehrin İki Yakası". Gündüz Öğüt'ün hayat verdiği karakter ve mekânlar Remzi San'ın çizimleriyle şahane bir bütünlük yakalamış. Okuru ilk sayfalarından itibaren içine alan ve gerçeküstü diyarlarda inanılmaz bir yolculuğa çıkaran bir kitap. Başkaları adına daima ilk ve son sözü söyleme isteğinde olanlara karşı bir destan örneği. Kurallar ve yasakların işlendiği eserde gücü elinde tutanlar bilirler ki, bir kişi nehrin karşı kıyısına geçmeyi başarırsa, bu durumun arkası gelecektir. Metafor olarak düşünmek gerekirse insanlık var oldukça her çağda, her yaşta, her anda aşılması gereken nehirler vardır ve olacaktır. Nehrin karşısına ulaşanlar ne şanslı.