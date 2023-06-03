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Haberler Cumartesi Sandıktan çıkan zarafet

Sandıktan çıkan zarafet

Dantelli giysiler geçmişten izler taşısa da modern kesimler ve tarzlarla birleşerek zarif bir şıklığa imza atıyor.

FULYA TANYOL

3.6.2023

Gazete

Sandıktan çıkan zarafet
Elbise modelleri geçmişten günümüze sürekli olarak değişiyor. Elbise modellerinde yapılan değişiklikler her ne kadar farklı olsa da kullanılan kumaş ve desenler benzerlik gösterebiliyor. Geçmiş zamanlarda oldukça fazla tercih edilen dantelli elbise modelleri günümüzde de popüler olmaya başlıyor. Zaten büyükannemizin evindeki dantellerden ilham alıyorduk. Moda dünyası buna kayıtsız kalamadı ve podyumlar dantellere büründü. Artık her şey eskisi gibi, çok narin ve naif. Dantel elbiseler podyumlardan sokak modasına indi bile. Özellikle beyaz dantel detaylı elbiseler bu yazın kurtarıcı parçası!
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