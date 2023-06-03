Tarihin tanıkları asırlardır ayakta

Bizansİmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 - 537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Ayasofya, mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Binanın adında yer alan "Sofya" sözcüğü bir ad değil, eski Yunanca'da "Bilgelik" anlamında kullanılır. 6'ncı yüzyılın ünlü mimarlarından Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius'un yönettiği Ayasofya'nın inşaatında yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı ve Jüstinyen'in bu iş için büyük bir servet harcadığı bilinir. Günümüzde ibadete açılan Ayasofya dünyanın gözbebeği konumunda.M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş ve antik devrin mamur zengin kentlerinden biridir. Buradaki Tiyatro M.S. 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Bölgeye MÖ 1200'den sonra Yunan göçleri olmuştur oysa Aspendos adının kaynağı Rumlardan önceki yerli Anadolu dilidir. Önemli bir ticaret yolu üzerinde olduğu ve Köprüçay Irmağı ile limana bağlandığı için Aspendos, her çağda ele geçirilmek istenen kentler arasında yer almıştır. Mimarı Aspendoslu Theodorus'un oğlu Zenon'dur.Aydın'dabulunan Aphrodisias Stadyumu, antik kentin en iyi korunmuş ve en görkemli yapıtı olmakla birlikte Ege Bölgesi'ndeki eski stadyumlardan en iyi korunanıdır. Dünyanın en önemli antik yapılarından biri olan stadyum 262 metre uzunluk, 50 metre genişlik ve 30 bin izleyici kapasitesine sahip. Elips planı tüm seyircilerin etkinlikleri rahat izlenmesini sağlıyordu. Atletizm ağırlıklı spor etkinlikleri için kullanılan stadyumlar, gerektiğinde halk oylamaları ve yarışmalar için de kullanılırdı.500 yıllık Mamure Kalesi Akdeniz kıyısında en iyi şekilde korunmuş Orta Çağ kalelerinden biridir. Zafer kazanan Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar gibi farklı orduların üsluplarını taşıyan özgün bir Orta Çağ tahkimatına sahiptir. 23 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayan kale Türkiye'nin en büyük kalelerindendir. Savunma açısından mükemmel bir konuma sahip kale, çevresinin saran bölgede denize hükmeder durumdadır. Gözetleme kuleleri özellikle güneyde yer alan ana kule, kalenin görüş açısını genişletir. Karamanoğulları tarafından inşa edilmiş tek minareli cami 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin niteliklerini yansıtır. Onarım geçiren tarihi cami hala kullanılmaktadır.İzmir'in Selçuk ilçesi sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti'ndedir. Roma döneminde 110-135 yılları arasında inşa edilen kütüphane iki katlıdır. Zamanında 14 bin kadar kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Yapının kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalar, ön cephenin iki katlı görünümüne karşın, yapının üç katlı olduğunu göstermektedir. El yazmaları rulolar halinde, galerilerden oluşan üst katlarda saklanmıştır. 3. yüzyılda bölgeyi etkileyen depremler sırasında okuma salonu yanmış, ancak daha sonra tamir edilmiştir. Ön yüzünün yine Orta Çağ'da yaşanan bir deprem sonucu yıkıldığı sanılmaktadır. Bu yüzden uzun süre sonra yapılan bir çeşmenin görkemli arka duvarı olarak kullanılmıştır.Selçuklularzamanında Anadolu'da kurulan ilk Türk camisidir. 1072'de kurulmuştur. Kars ilinin Arpaçayilçesindeki Ani antik şehri içinde bulunan cami Seddatoğulları'ndan Ebu Süca Manucehr tarafından yaptırılmıştır. Caminin tavanlarında renkli taşlardan yapılmış geometrik süslemeler bulunmaktadır.Burduril sınırları bulunan Antoninler Çeşmesi MS 161 - 180 yılları arasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius zamanında yapılmış ve Roma İmparatorluğu'nun prestij göstergesi olarak inşa edilmiştir. MS 500 yılında yaşanan depremde yıkılan ve toprak altında kalan Antoninler Çeşmesi yedi farklı renkteki taşları ile dikkat çekiyor. Şelaleli bir çeşme olan Antoninler Çeşmesi'nde ışık oyunlarına olanak sağlayan Afyon mermeri kullanılmıştır. Toplam 28 metre uzunluğunda 9 metre yüksekliğinde ki yapının tümü tanrı Dionysos'a ithaf edilmiş semboller yer alır. Çeşmenin nişlerinde yer alan heykellerden ikisi Dionysos'a aittir. MS 6. yüzyılda meydana gelen depremde büyük zarar görmüştür. Yapılan kazılarda yalnızda Dionysos heykelleri bütün olarak bulunmuştur.Afrodisias,Tanrıça Afrodit'e adanmış birçok eski çağ kentinin ortak adıdır. Bu kentlerin en ünlüsü, eski Karia bölgesinde, Aydın iline bağlı Karacasu ilçesinin merkez bucağına bağlı Geyre köyünün bulunduğu yerdeydi. Arkeolojik kazılar başladıktan sonra Geyre köyü taşınmıştır. M.Ö. 5. yüzyılda kurulan kent, Roma İmparatorluğu döneminde gelişmiş, M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 5. yüzyıllar arasında, başta heykelcilik olmak üzere önemli bir sanat merkezi haline gelmiş, Afrodit tapınağıyla ve Afrodit adına yapılan törenlerle ün salmıştır.KütahyaÇavdarhisar'daki antik kentin İsmi Zeus'un kızı su perisi Erato ile Kral Arkas'ın oğlundan gelir. Aizanoi kültürel yapısıyla ikinci Efes unvanını almıştır. Dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınağı, dünyanın ilk örneklerinden Stadyum- Tiyatro kompleksi, dünyanın ilk borsa yapısı vardır. Bu borsa 1970 depreminde caminin yıkılmasıyla ortaya çıkmıştır. Nekropoller, olimpiyat şeref tribün abidesi, 4 köprü de vardır. Bunun dışında Meter Steunne alanı ve tüneli önemli bir eserdir.Manisa'da bulunan Sardes Artemis Tapınağı da günümüze kadar çok iyi korunmuş olarak kalan yapılardandır. Tmolos Dağı'nın sırtları ile eski Lydia merkezinin akropolü arasında yer alan bu güzel tapınak antik çağa ait en göz alıcı kalıntıları oluşturmaktadır. Bu güne kadar görmediyseniz çok şey kaçırmışsız demektir.