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Haberler Cumartesi İzmir manzarası eşliğinde yaza merhaba

İzmir manzarası eşliğinde yaza merhaba

10.6.2023

Gazete

İzmir manzarası eşliğinde yaza merhaba
Yaza adım attığımız bu günlerde turistik beldelerdeki lüks otellerde bir biri ardına 'Yaza Merhaba' partileri düzenleniyor. İzmir Marriott da yaza seçkin ve kalabalık bir davetli gurubuyla 'merhaba 'dedi. İzmir Marriott'un muhteşem körfez manzaralı teras katında yer alan Pagos Rooftop'ta gerçekleştirilen görkemli davette konuklar gönüllerince eğlendi. Dünyanın en büyük otel zinciri Marriott'ın yönetim ekibi, turizm sektörünün tanınmış simaları, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte konuklar müzik ve dansa doydu. Dansçı kızların sunduğu gösteri ve şovlar büyük ilgiyle izlendi. Görkemli davette tüm senenin yorgunluğu birbirinden leziz tatlar ve canlı müzik performansları ile atıldı.
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