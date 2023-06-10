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Haberler Cumartesi Pati dostları bu festivalde buluşacak

Pati dostları bu festivalde buluşacak

10.6.2023

Gazete

Pati dostları bu festivalde buluşacak
Bu ay hayvan severlerle patili dostları PAKOFEST'te buluşacak. Pako Sosyal Yaşam Kampüsü'nde düzenlenecek festival kültürel ve sanatsal faaliyetler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle renklenecek. Bornova'nın Gökdere mevkiinde kurulan Avrupa Birliği standartlarındaki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü hayvan severlerle patili dostları buluşturacak "PAKOFEST"e ev sahipliği yapacak. İzmirliler can dostlarla keyifli vakit geçirecek bugün ve yarın saat 11.00 ile 21.00 arasında yapılacak "PAKOFEST" etkinlikleri farklı yaş gruplarına hitap edecek. Kültürel ve sanatsal faaliyetler, eğlenceli aktiviteler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle renklenecek festivalde İzmirlilerin can dostlarla keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.
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