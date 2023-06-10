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Haberler Cumartesi Plajdan podyumlara ve sokaga hasırın yükselisi

Plajdan podyumlara ve sokaga hasırın yükselisi

Hasır çantanın sadece plajlarda kullanıldığı dönem artık bitti. Hasır çantalar önce podyumları sonra da sokağı ele geçirdi. Bu yıl bu çantaları her yerde göreceğiz.

FULYA TANYOL

10.6.2023

Gazete

Plajdan podyumlara ve sokaga hasırın yükselisi
Plajlardan aşina olduğumuz hasır çantalar şimdilerde sokak modasını esir almaya başladı. Podyumlarda da oldukça sık tercih edilen hasır çantalar, artık her formda sokak modasının en gözde tercihlerinden biri. Hasır çantalar, şehir hayatında da çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Kullanışlı ve şık görünümleriyle, günlük hayatta ihtiyaç duyulan birçok eşyanın taşınmasını kolaylaştırdıkları için vazgeçilmezler arasına girmeyi başardı. Ayrıca, sadece işlevsel olarak değil yaz aylarında kıyafetlerinizi tamamlayacak bir aksesuar olarak da çok işinize yarayacaktır. Hasır çantanızı kıyafetlerinizin rengine uygun olarak seçerek kombinasyonunu tamamlayabilirsiniz.
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