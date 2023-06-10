Romantika ilk kez İzmir’de izleyici karşısına çıktı

Uyarlaması ve yönetmenliği Gözde Sonkan'a ait olan müzikli danslı güldürü "Romantika", ilk sınavını Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirci karşısında verdi. Yaklaşık 2 saat süren gösteride rol alan oyuncular, usta tiyatrocuları aratmayan sahne performanslarıyla izleyicilere neşeli bir akşam yaşattı. Akademi Tiyatro'n ve Akademi Disleksi oyuncuları tarafından hayata geçirilen komedi oyununda, bir Roman mahallesinde geçen aşk hikayesi muzip bir dille seyirciye aktarıldı. Birbirinden renkli kıyafetlerin yer aldığı "Romantika"nın kostüm tasarımı Şükran Çetintemel tarafından hazırlanırken, oyunun sahne dekorları ise tüm oyuncuların katkısıyla gerçekleştirildi. Provaları 3 ay süren oyun, ilk gösterimini İzmir'de tamamladıktan sonra Bursa'da da başarılı bir şekilde izleyicinin beğenisine sunuldu. Dördü lise öğrencisi olan genç oyuncular Melis Girgiç, Naz Kalay, Çağıl Töraydın, İrem Gülaçar, Deniz Sonkan, Yasin Köken, Kamuran Yağmur, Esra Kılınç Karatepe ve Özlem Demirhan, İzmir ve Bursa seyircisine eğlenceli bir yaz akşamı yaşatırken, gösterilerin sonunda duygularını aktaran yönetmen Gözde Sonkan ise Romanca yaptığı konuşmasıyla izleyicilerin yüzünü bir kez daha güldürdü.

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