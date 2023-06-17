3 haftada 4 milyon dinlenen şarkıya İzmir’de kutlama

Uzun yıllardır İstanbul'da olan alaturka ve Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden İsmail Özkan, Deniz Restoran'da İzmir magazin muhabirleri ve haber sitesi temsilcileriyle yemekte buluştu. Özkan'a, ünlü oyuncu Volkan Severcan, İzmirli modacı Esin Özyiğit, Mapar Otomotiv Şirketinin sahibi Yalçın Şahin ve Genel Müdür Caner Perk de eşlik etti. Son şarkısı "Yansın İstanbul"u çıkarmanın şerefine düzenlenen gecede parçayla ilgili bilgi veren İsmail Özkan, Sezen Aksu imzalı çalışmanın yeni düzenlemesine farklı yorum kattığını ifade ederek klibin yönetmenliğini ünlü oyuncu Tamer Levent'in üstlendiğini ve aynı zamanda klipte rol aldığını dile getirdi. Kendisini yalnız bırakmayan gazeteci arkadaşlarıyla buluşmaktan mutluluk duyan Özkan "Ben istedim ki ortaya çıkan bu başarıyı hep beraber kutlayalım. Bu gece sizin geceniz" diyerek basın mensuplarıyla beraber kutlama pastası kesti. İzmir'de olmaktan her zaman keyif aldığını belirten İsmail Özkan, 3 hafta içinde sosyal medyada 4 milyon kez dinlenen "Yansın İstanbul" parçasını İzmirli magazinciler için bir kez daha seslendirdi.

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