30 ülkeden sağlık için İzmir’e geliyorlar

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, sağlık turizmi konusunda kısa süre içinde önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, 2022 yılında 10 bin yabancı hastayı sağlığına kavuşturduklarını söyledi. Kalı, 2022 yılında grup bünyesindeki Özel Sağlık Hastanesi, Gözde Kuşadası ve Gözde İzmir Hastanesi'nde başta İngiltere olmak üzere; 30 farklı ülkeden hastayı ağırladıklarını dile getirdi.

MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA

İzmir'in sağlık turizmi konusundaki potansiyeliyle önemli bir marka şehir konumuna yükseldiğini kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı, sözlerine şöyle devam etti: "Özel Sağlık Hastanesi kısa süre içinde İzmir'de sağlık turizminin en yoğun yapıldığı hastane oldu. İngiltere ve Avrupa ile İzmir'i buluşturdu. Dünyada ilk 20 merkez arasına girecek yapıya ve işlem çeşitliliğine sahibiz. Obezite, estetik cerrahinin kolları, diş tedavileri, rinoplasti ve beyin cerrahisi ameliyatlarını uyguluyoruz. 2023 yılında bunları devam ettirirken, beyin cerrahisinde, nöronavigasyon işlemleri, üro teknolojik işlemler, prostat hastalıklarıyla ilgili de yabancı hasta getireceğiz. Sağlık turizmi konusunda doğru adımları atarsanız bir marka şehir yaratabilirsiniz. İzmir'in en önemli teması bana göre sağlık turizmi. Devlet ve hükümet yetkililerini de bu konuda yanımızda görüyoruz." İzmir'e sağlık turizmi konusunda önemli bir hasta akışı sağladıklarını da vurgulayan Op. Dr. Kenan Kalı, şu bilgileri verdi: "Başta İngiltere olmak üzere Almanya, İtalya, kuzey ülkeleri, Güney Afrika, Sri Lanka gibi 30 farklı ülkeden İzmir'e hasta geliyor.