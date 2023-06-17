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Haberler Cumartesi “Anneden Kızına” lezzetli tarih yolculuğu

“Anneden Kızına” lezzetli tarih yolculuğu

17.6.2023

Gazete

“Anneden Kızına” lezzetli tarih yolculuğu

1800'lü yıllarda birçok farklı kültür ve ulustan insanın bir arada yaşadığı, dönemin önemli liman şehirlerinden biri olan İzmir; tarih kitaplarında okunan ticari ilişkilerin, çevre zenginliğinin, ekonomik gelişimin, sosyal yaşamın yanı sıra farklı bir bakış açısıyla okuyucuyu bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Gastronomi Uzmanı ve Yazar Sırma Güven'in öyküsel bir kurguyla kaleme aldığı kitap; döneme ait gastronomi araştırmaları tarih kitapları, makaleler, Arkas Aile üyeleri ve İzmirli Levanten aileler ile yapılan söyleşilerinden kaynak alınarak yazıldı.

ORİJİNAL REÇETELER

Anneden Kızına kitabında 1875-1993 yılları arasında İzmir'in kozmopolit yaşamı tarih, kültür ve gastronomi açısından ele alınırken okuyucuya farklı hayatların nasıl iç içe geçtiği, lezzetli etkileşimlerle renklendiği ve birbirinden farklı mutfakların nasıl tek bir mutfağa dönüştüğü anlatılıyor. Şef Aylin Yazıcıoğlu tarafından tarif defterlerinden seçilen reçeteler, orijinal hallerine olabildiğince sadık kalarak günümüz ölçü ve sofralarına uyarlandı. Fransızca yazılan tariflerden, tariflerin altına düşülmüş notlara, komşu ve arkadaş isimleriyle tanımlanmış yemek çeşitlerine kadar anılarla, yaşanmışlıklarla şekillenmiş Anneden Kızına kitabı, Arkas Ailesi'nin kadınlarından gelecek nesillere aktarılacak bir miras niteliği taşıyor.

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