Babanıza hediye seçmek için son gün

Anneler günü geleneği, Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea ve ana tanrıça Kybele'nin onuruna festivaller düzenleyen Antik Yunanlılar ve Antik Romalılara kadar uzanıyor.

6 ÇOCUĞU TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

Günümüzde kutladığımız Anneler Günü'nün kurucusunun ise Anna Jarvis olduğu biliniyor. ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis adlı bir kadının 1905 yılında vefat eden annesi için her sene kutlama yapma isteğiyle doğan Anneler Günü için ilk kutlama 1908 yılında 407 çocuk ve annenin bir araya gelmesiyle yapıldı. O dönemde bu kutlama, çok büyük bir ilgi gördü ve farklılık yarattı. Tarihler 1914 yılını gösterdiğinde ise bu dönem artık resmiyet kazandı. Babalar Günü ise Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd'un Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmesiyle ortaya çıktı. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmişti. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları destekledi ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi. F

ARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR

Bugün hala Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanıyor. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da Türkiye'de olduğu gibi birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutluyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü Eylül ayının ilk Pazar günü kutlanıyor. Tayland'da ise ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, Ağustos ayının ikinci Pazar günü onurlandırılır. Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

MUTLU ETMEK İÇİN BİR BAHANE

Babalar Günü, hayata gelme sebebimiz babalarımızı onurlandırmak için kutlansa da babamızı o gün özel bir hediyeyle sevindirmek artık bu kutlamaların bir parçası haline geldi. Her özel günü sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için bahane olarak kullanan kişiler için ise pek çok hediye seçeneği bulunuyor. D&R farklı zevkleri olan babalara pek çok farklı alternatif sunuyor. Biz de fikir olması için babanızın karakterine ve özelliklerine uygun hediyeyi bulabilmeniz için küçük bir liste hazırladık. Hala hediyenizi hazırlamadıysanız D&R'a uğrayıp bir karar verebilirsiniz...