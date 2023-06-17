Kimonolu bir yaz

Kimono modası, son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve birçok moda evi tarafından tasarımları yapılmaya başlamıştır. Geleneksel Japon kıyafeti olan kimono, modern modada yeniden şekillenerek, çeşitli yeniliklerle birlikte sunulmaktadır. Kimono, genellikle düz renkli kıyafetlerle kombin yapılır. Özellikle, kot pantolon ve beyaz tişört gibi sade parçalarla giyildiğinde kimono daha çok öne çıkar. Zahmetsiz bir stil oluşturmak için jean'ler de işin içine dahil edilebileceği gibi, bel çantalarıyla daha sportif yanını temsil edebilir. Eğer ihtiyacınız olan dikkat çekici bir şıklıksa, o zaman da devreye stiletto ya da topuklu terlikler giriyor. Bu yaz trend kimono!

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