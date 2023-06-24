Çocuklar için dijital dünyadan çıkış rehberi

BİR SPOR BRANŞI DENEYİMLESİN

Sınav stresinin gölgesinde sürekli koşturma içinde geçen okul dönemlerinde, spor aktivitelerine yeterli zaman ayırmak genellikle zor olabilir. Ancak önümüzdeki üç aylık tatil dönemi, özellikle spor yapmayı istediğiniz bir branş deneyimlemek için harika bir fırsat sunuyor. Tatil süresince bir spor kursuna katılarak, istediğiniz spor dalında çocuğunuzun gelişimini gözlemleyebilir, ona değişik sporları deneyimleme şansı sunabilirsiniz. Bu spor aktivitesi, fiziksel ve bedensel gelişimine önemli katkılar sağlayacak ve yeni okul dönemine stresten arınmış bir şekilde başlamasına olanak sağlayacaktır.

DENİZ İLE İÇ İÇE

Tatil dönemi, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde yaşayanlar için büyük bir ayrıcalıktır. Yaz tatili, imkanlar dahilinde denize girmek, güneşlenmek, balık tutmak, dalış yapmak ve deniz sporlarıyla ilgilenmek için harika bir fırsat olabilir. Yazın ve denizin tadını çıkarmak, özellikle kış aylarında kapalı alanlarda kaybedilen D vitamini ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir tercihtir.

DOĞADA KEŞİF

Denizi sevmeyenler ve doğayla iç içe olmak isteyenler için tatil döneminde birçok seçenek bulunmaktadır. Doğada ailece kamp yapmak, piknik yapmak ve doğanın sunduğu yaşamı yakından gözlemlemek, okul döneminde yaşanan stresi büyük ölçüde azaltabilecek harika bir deneyim olabilir. Bu süre zarfında ormanın, yeşilin ve oksijenin şifasını hissetmek, bedeninizi ve ruhunuzu yeniden canlandırmanıza yardımcı olur.

BİR HOBİ EDİNMEK

Hobi edinmek, hem zihinsel hem de duygusal açıdan birçok fayda sağlar. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek, resim yapmak, fotoğrafçılıkla ilgilenmek, yazı yazmak, bahçecilik yapmak veya el becerilerini geliştirebileceğiniz herhangi bir sanat dalıyla uğraşmak gibi seçenekler arasından size en uygun olanını seçebilirsiniz. Hobiler, sizi stresten uzaklaştırır, zihninizi rahatlatır ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanızı sağlar.

SOSYAL SORUMLULUĞA KATKI SAĞLAMAK

Çocuklarınızın topluma duyarlı, çevresinin farkında ve sorumluluk sahibi bireyler olması konusunda gelişimlerini desteklemek için deprem bölgelerinadeki sosyal sorumluluk projelerine katılımına yardımcı olabilirsiniz. Hatta çocuklarınızla birlikte bu projelerde yer alarak, depremden etkilenen 11 şehrimizde, özellikle çocuklar ve gençler için çok önemli bir destek sağlayabilirsiniz.