Deniz havası eşliğinde film keyfi

Ayvalık'ta, Açık Hava Film Geceleri bugün sinema severlerle buluşuyor. 2 Temmuz'a kadar sürecek etkinlik Açık Hava Film Geceleri, James Cameron'ın yönettiği, 2023 Akademi Ödülleri'nde En iyi Efekt dalında Oscar kazanan Avatar: Suyun Yolu / Avatar: The Way of Water filminin gösterimiyle başlayacak. Yarın Martin McDonagh'ın 2022 Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan filmi The Banshees of Inisherin beyazperdede olacak. 2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Ruben Östlund imzalı Hüzün Üçgeni / Triangle of Sadness, 26 Haziran akşamı Ayvalıklı sinemaseverlerle buluşacak.

BOL ÖDÜLLÜ YÖNETMENLER

27 Haziran gecesi açık havada Emin Alper'in bol ödüllü filmi Kurak Günler izleyiciyle buluşacak. Mary Harron'ın yeni filmi Dali

Diyarı / Daliland 28 Haziran akşamı Açık Hava Film Geceleri'nde gösterilecek. Açık Hava Film Geceleri'nde 29 Haziran akşamı nostalji rüzgârı esecek. Luchino Visconti'nin filmi Düşman Kardeşler / Rocco and His Brothers beyazperdede olacak. Arjantinli yönetmen ikili Gaston Duprat ile Mariano Cohn imzalı Resmi Yarışma filmi 1 Temmuz akşamı gösterilecek. 30 Haziran akşamı, perdede iki film izleyiciyle buluşacak. İlki; Peter Von Kant'ın

ardından polisiye bir komediyle 1930'lar Fransa'sına dönen François Ozon imzalı Suç Bende. İkinci film Sonsuz Sır. Açık Hava Film Geceleri, 2 Temmuz akşamı gösterilecek Saint Omer filmiyle sona erecek. Her gece 21.15'te başlayacak filmler Ayvalık Belediyesi Yeni Binası'nın bahçesinde izlenebilecek. Bilet fiyatının 100TL olacağı Açık Hava Film Geceleri'nde, her gün film öncesi Ayvalık Belediyesi Yeni Binası girişindeki gişeden de bilet alınabilecek.