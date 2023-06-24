Edebiyat dünyasının aglatan hikayeleri

Beni Asla Bırakma Kazuo Ishiguro

Hafıza ve geçmişin etkisi temalarına odaklanan Ishiguro, özel çocuklar için yatılı bir İngiliz okulu olan Hailsham'de okumuş olan, şimdi 31 yaşındaki Kathy'nin geçmişe dönük anekdotları ve yaşadıklarını anlatıyor.

Kız Kardeşim İçin Jodi Picoult

Çocukluğundan beri lösemi ile mücadele eden Kate ile tam doku uyumu olması için laboratuvar ortamında genleri özel olarak seçilen özel üretim bir çocuk olan Anna, ablası Kate'e ilik verebilmek için dünyaya getirilmişti ve Anna bu durumu şu ana kadar hiç sorgulamamıştı. Ergenlik çağına girmesiyle birlikte kendi kimliğini sorgulamaya başlayan Anna, ablası için ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir karar alır. Yürekleri dağlayan ve kışkırtıcı tartışmalara sebep olan cesur konusu ile Kız Kardeşim İçin, okura düşündürücü bir ahlak öyküsü sunuyor.

Yılanı Öldürseler Yaşar Kemal

Romanın ana kahramanı Hasan, aile onuru uğruna akrabaları ve köylülerin baskısıyla annesini öldürmek zorunda kalır. Dokuz yaşında işlediği bu cinayeti Hasan'ın aklı hiçbir zaman almayacak, kabullenmeyecek ve anlamlandıramayacaktır. Aşk, töre ve anne şefkati üçgeni etrafında şekillenen roman, Yaşar Kemal'in 1950 yılında Kozan hapishanesinde yatarken tanıştığı bir çocuğun başından geçenlerden esinlenmiştir.

Yalnız Bir Avcıdır Yürek Carson McCullers

Amerika'nın güneyinin ortasındaki küçük bir kasabada geçen Yalnız Bir Avcıdır Yürek, yalnız bir sağır-dilsiz olan John Singer ve onun nazik, sempatik doğasına çekilen bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Singer'ın her gün yemek yediği kafenin sahibi, büyümek için yanıp tutuşan genç bir kız, öfkeli bir ayyaş, hüsrana uğramış bir siyah doktor, kalbini sessiz sırdaşları Singer'a anlatır ve Singer da hayal kırıklığına uğramış bu insanların hayatlarını hayal edemeyecekleri bir şekilde değiştirir.

Çizgili Pijamalı Çocuk John Boyne

Çizgili Pijamalı Çocuk romanı, 9 yaşındaki Bruno'nun babasının tarihteki en büyük toplama kampı olan Auschwitz'e komutan olarak atanmasıyla başlıyor. Auschwitz'e taşındıktan sonra bir gün etrafı keşfe çıkan Bruno, çizgili pijamalar içinde kendiyle aynı gün ve yılda doğan Shmuel ile karşılaşır. Lakin ikisinin arasında demir tellerle örülmüş bir sınır yer almaktadır. Birbirleriyle iyi anlaşan bu iki çocuk, her gün buluşur ve zamanla çok iyi arkadaş olurlar ancak ikisi de aralarında yer alan demir çitin neden orada olduğunu pek anlayamaz. Saf çocuk kalpleriyle okuyucuyu derinden etkileyen bir hikaye Çizgili Pijamalı Çocuk.

Marley ve Ben John Grogan

Genç ve birbirlerine deliler gibi aşık olan John ve Jenny, beraber kuracakları hayatlarına yeni başlarlar ve dünyadaki hiçbir şey umurlarında değildir. Taşındıktan bir süre sonra, eve sarı tüylü bir köpek yavrusu olan Marley'i getirirler. Ve bundan sonra John ve Jenny'nin hayatları asla aynı olmayacaktır. Marley'nin John ve Jenny'e karşı olan sınırsız sevgisi ve sadakati, özellikle hayvansever okurların kalplerini ısıtacak.

Bülbülü Öldürmek Harper Lee

1930'larda Amerika'nın güneyinde alan Alabama'da yaşayan küçük çocukların gözünden anlatılan Bülbülü Öldürmek, siyah bir adamın beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanması ve o dönemdeki önyargılar yüzünden adamın cezasının neredeyse yargılanmadan önce kesinleşmesine odaklanıyor. Şefkat dolu, dramatik ve düşündürücü Bülbülü Öldürmek okurları insan doğasının köklerine; masumiyet ve deneyime, nezaket ve zulme, sevgi ve nefrete, mizah ve pathosa götürüyor