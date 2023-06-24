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Haberler Cumartesi Hem gece hem gündüzün kurtarıcısı metalik pantolonlar

Hem gece hem gündüzün kurtarıcısı metalik pantolonlar

FULYA TANYOL
Hem gece hem gündüzün kurtarıcısı metalik pantolonlar
Metalik detaylar son zamanlarda ünlü moda evlerinin koleksiyonlarının vazgeçilmez parçaları arasında. Bu sezonun en çarpıcı ve cesur trendlerinden biri de metalik pantolonlar. Parıltılı ve dikkat çekici bu pantolonlar, herhangi bir kıyafeti anında daha şık ve özgün hale getiriyor. Metalik pantolonlar, çok yönlü bir parça olarak gardırobunuzda çeşitli kombinasyonlar için kullanılabilir. Günlük bir görünüm için, metalik bir pantolonu basic bir tişört ve spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Özel bir davet şıklığı içinse, metalik bir pantolonu şık bir bluz ve topuklu ayakkabılarla kombinleyerek sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.
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