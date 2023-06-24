Karşıyaka’nın emekli sanatçıları

Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Halk Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenledikleri 'El Sanatları Kursları'nın yıl sonu etkinliğinde sergilenen eserler göz kamaştırdı. Şemikler Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezinde açılan sergide 'Çini Bezeme', 'Keçe-Panç Nakışı', 'Makrome-Kumaş Boyama' ve 'Takı Tasarım' kurslarına katılan 100'ün üzerinde kursiyerin çalışmaları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

HAYATA YENİ PENCERE

Çiğdem Doğan, Tülay Arık, Beray Göllü ve Dönüş Çiçek'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurslarda, büyük çoğunluğu emeklilerden oluşan kursiyerler sanata ilk adımlarını atarken, hayatlarında da yeni bir pencere açmış olmanın mutluluğunu yaşadılar. Kursiyerlerin aldıkları eğitim ile sanata yönelik ciddi adımlar atarken, diğer yandan pandemi ve sonrası monotonlaşan hayata karşı sosyalleşmenin önemini birkez daha kavradıklarını belirten yetkililer, 'Kurslarımızın gördüğü ilgi, doğrusunu söylemek gerekirse bizleri hem şaşırttı, hem de mutlu etti. Bu faaliyetlerden yararlanmam isteyen İzmirlileri yeni dönemde de 'El Sanatları Kursları'na bekliyoruz" dediler.