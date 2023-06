Londra Çevre Haftası’nda 5 Türk ressam

Londra İklim Eylem Haftası bugün başlıyor. 2 Temmuz'a kadar sürecek olan etkinlikler, küresel temiz ekonomiyi hızlandırmak; adil iklim geçişleri sağlamak; büyüyen eylem ağları; daha yeşil bir çevre yaratmak olmak üzere dört ana temaya odaklanıyor. Türk sanatçılar Fatma Kadir - "Water Bird Watching", Mehmet Kuran - "Nowhere", Selva Özelli - "Love Someday", "Reef Dwellers", "Orcas&Reefs", Günsu Saraçoğlu - "ReBirth of Water Birds" ve İlhan Sayın - "Flowers of Hope" sergileriyle ülkemizi Londra İklim Eylem Haftası'nda temsil ediyor. Sanatçılarımız sergileriyle, Londra Çevre Haftası'nda dünyada biyoçeşitliliği geri kazanmak için ve okyanuslarımızdaki plastik kirliliğini azaltmaya başlatmak için çabaların olduğuna dikkat çekiyor.