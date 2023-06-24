Tie dye yükselişi

Sezonun trendlerinden biri: Batik! Batik desenler, Gigi Hadid gibi ünlü modeller ve influencerlar'ın en sevdiği güzel parçalardır. Prada, Dior gibi ünlü moda markaları için sezonun trend baskısı batik desenler artık vazgeçilmezdir. Kendimize ilkbaharda temiz havada kravat boyası etkisi yaratan şık bir kapüşonlu elbise almak isterken, bu yaz trendi tüm favori parçalarımıza renkli bir güncelleme getirecek. Çünkü batik görünümlü klasik üstler, tişörtler ve bluzların yanı sıra, bu yaz renkli hippi model etekler, elbiseler, pantolonlar ve çanta ve kova şapka gibi aksesuarlar üzerinde oluyor. Çiçeklerin, puantiyelerin ve çizgilerin baskın olduğu yaz sezonuna yeni bir soluk katan batik deseni kombinlerinizde azar azar yer vermekte fayda var.