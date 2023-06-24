Uluslararası düğünle mutluluğa “Evet”

Domino Yatırım A.Ş. ile Egefer Isı Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve ESİAD üyesi makine mühendisi Hakan Karakaya ile Esra Karakaya çiftinin oğulları, Amerika'da makine mühendisliği yapan ve güvenlik yazılımı IPVM'de aktif olarak çalışan Mert Karakaya, Amerika'da psikoloji bölümünde üniversite eğitimine devam eden Kolombiyalı Juliana Moreno Duran ile İzmir'de yaşamını birleştirdi. Damat beyin çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Urla Egeli 2 Sitesi'nde düzenlenen nikah töreni ve düğün eğlencesine, İzmir ve İstanbul iş dünyasından konukların yanı sıra Kolombiya, İsviçre, Hindistan, İtalya, Almanya, Amerika ve İspanya'dan da çok sayıda davetli katıldı. 2008'de New York'ta arkadaş ortamında tanışıp evlenme kararı veren çiftin şahitliğini, gelinin arkadaşı Daniela Vivas ile damadın dayısı Özgür Özer gerçekleştirdi. Atölye Levni organizasyonuyla düzenlenen düğüne katılan 300 davetli Foodport tarafından hazırlanan yemeklerle ağırlanırken, günün en özel görüntüleri de Ellawedstory tarafından çekildi. Nikah öncesi damadın kız kardeşi Monotech Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, yüksek mimar Ceylin Karakaya, gelinin kardeşi ve yakınlarının yaptığı duygusal konuşma, konuklar tarafından ilgiyle dinlendi. Mert ve Juliana Kararaya çifti, balayı tatilini yurt dışında geçirmeye karar verdi.