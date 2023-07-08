El işi savunma sanatı

Çocukluğundan beri savaş aletlerini incelemeyi seven Manisalı Fatih Altanay, el işçiliğiyle Türk tarihini yaşatıyor. Manisa'da küçük bir atölyede özel tasarımlar yapan Altanay, Türk savaş aletlerinin üretimine başladı. Aldığı eğitimlerle kendini geliştiren Altanay hem Türkiye'de hem de Avrupa'da bulunan müzelerdeki eserleri inceledi. Arkeologlar ve sanat tarihçileri ile çalıştı. Devlet sanatçısı unvanı alarak hobisini profesyonel bir iş haline getirdi. Altanay, şimdi ise talep üzerine tarihi savaş eserlerinin replikalarını yapıyor. Geleneksel Türk savaş aletlerini yaşatmak isteyen Altanay'ın ürettiği eserler de büyük ilgi görüyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından sipariş alan Altanay'ın yaklaşık 100 eseri Türkiye'deki çeşitli müzelerde sergileniyor.

MÜZELERDE ESERLERİ VAR

Geleneksel Türk savaş aletlerinin üretimin yapan Fatih Altanay, "İskitler'den başlayıp Osmanlı'ya kadar olan geleneksel savaş aletlerini birebir yapıyorum. Bize ait olan şeyleri yeniden üretmeyi seviyorum. Kaybolmuş bir zanaat, bu zanaatı yaşatmak adına kılıçlar, zırhlar, miğferler, oklar,

yaylar, külünkler, teberler gibi geleneksel savaş aletlerini yeniden üretiyorum. Türkiye'de 3-4 farklı müzede, Konya, İstanbul, Edirne müzelerinde yaklaşık 100'e yakın eserim var. Yurt dışında Amerika'da 10-11 tane eserim var, Avrupa'da birkaç eserim var. Romanların ulusal kahramanı Stefan Çel Mare'nin kılıcını da yaptım, Romanya'da bir devlet büyüğüne hediye edildi. Talep yoğun, şu anda yetişmekte zorlanıyoruz mesela. Yaklaşık 2.5 ay doluyum" dedi.

DEVLET SANATÇISI TEK USTA

Tarihi değerleri yaşatmak isteyen Fatih Altanay, "Bu iş sabır istiyor. Şu anda teknoloji çağındayız ve teknoloji bizi hıza alıştırdı ama bu geleneksel

işleri birebir yapabilmeniz için sabır göstermeniz lazım. Çünkü çok hızlı ilerleyen işler değil, bir kılıcın bitmesi bile bir hafta sürüyor. Bir hafta boyunca tek tek elde yapmak zorundasınız çünkü aynı yöntem ve aynı prosesi taklit edebilmek gerekiyor. Yoksa günümüz teknolojisinde lazer kesim falan gibi cihazlarla bunu çok daha kısa sürede yapabilir ama o zaman işin bir esprisi kalmıyor. 2018'de devlet sanatçısı oldum, bu branşta kayıtlı ilk ve tek ustayım şu anda ne yazık ki. Nesli tükenmiş bir meslek, bu kaybolan mesleği yeniden diriltmeye çalışıyorum. Kültürüyle beraber yaşatmaya çalışıyorum. Aslında her şey bir merakla başladı" diye konuştu.

ARTIK TAKI VE ÇANTA OLUYOR

Türk savaş aletlerinin üretiminde kullanılan teknikler günümüzde çanta, kolye, küpe ve giysilerde hayat buldu. Fatih Altanay'ın açtığı tarihi zırh örücülüğü kursuyla yüzlerce yıllık teknik modernize edilerek uygulanıyor. Türk geleneksel savaş aletlerinde kullanılan zırhlar aynı zamanda takı tasarımlarında ve çantalarda da yoğun ilgi görüyor.