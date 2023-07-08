Yazın göz alıcı rengi: Mor

Lilalardan koyu morlara kadar 'ultra violet' hala en popüler renk! Mor renk, farklı tonlarıyla hem kadın hem de erkek kombinlerinin en sevilen renkleri arasında yer alıyor. Öyle ki, kontrast kombinlerde sunduğu uyumlu görünüm dikkat çekiyor. Ayrıca ton sür ton takımlarda verdiği dinamik hava ile tanınıyor. Buna ek olarak, pastel renklerle yakaladığı ahenk ve neon renklerle bir arada sağladığı heyecan, mor rengi giyimde ayrıcalıklı kılıyor. Günümüzde ise diğer renklerle birlikte evrensel bir değere sahip mor renk; pastel leylaklardan, koyu menekşe tonlarına kadar yüzük, elbise, ayakkabı, çanta ve teknoloji formunda her kitleye hitap ediyor.