Denizli’nin çocuk ruhlu sanatçıları

Denizli'de yaklaşık 10 yıldan bu yana evinin altında kurduğu küçük atölye de kullanılmış tahta paletlerden çeşitli doğal oyuncaklar üreten Veli Bat'ın eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya giden Veli Bat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nde kurulan komisyonda yaptığı oyuncakların tanıtımını yaptı.

HİÇ AĞAÇ KESİLMEDİ

Komisyon tarafından Veli Bat'ın 'El yapımı eserlerde sanatçı kimlik kartı' almasına karar verildi. Sanatçı kimlik kartıyla Veli Bat, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek sergi, festival, kültür günleri gibi etkinliklere bakanlık tarafından gönderilebilecek, geleneksel sanatların tanıtılmasına katkı sağlanacak. Kullanılmış palet tahtaları ve hurda tahta parçalarından el aletlerini kullanarak doğal oyuncaklar yaptığını belirten Veli Bat, "10 yıldan bu yana kullanılmış tahta parçaları ve kullanılmış paletlerin tahtalarını değerlendirerek doğal oyuncaklar üretiyorum. Doğaya destek oluyorum. Geri dönüşümü gelecek nesillere yaptığım oyuncaklarla anlatıyorum. Yıllardır yaptığım tahta doğal oyuncaklar için hiçbir ağaç kesilmedi. Hobi amaçlı başladığım doğal oyuncak yapımında bu unvanı almak beni çok mutlu etti. Tahta parçaları ve palet tahtalarından el aletlerini kullanarak at, at arabası, tank, ahşap üzerine her şeyi yapıyorum. Aksesuar da yapıyorum. Doğal olarak hiç kimyasal kullanmadan, tamamen paletlerden çıkarttığım ürünleri işliyorum" dedi.

HOBİSİ MUTLU ETMEK

27 yıldır tekstil işiyle uğraşan işadamı Erdoğan Kızıl, Fabrikasının bir bölümünde oluşturduğu atölyesinde tahtadan oyuncaklar yapıyor. Kızıl'ı fabrikasındaki atölyede ziyaret eden Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, sanata yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alarak, bu oyuncaklarla çocuklara ücretsiz sevindiren sanatçıya teşekkür etti. Akyol, "Erdoğan Kızıl, bizim açımızdan önemli bir sanatçımızdır. Kendisi yaptığı iş bakımından fiziksel hem de manevi yönüyle bir iş yapıyor. Burada yaptığı önemli bir çalışmadır. Bizim Bakanlığımızda sanatçı kartı aldıktan sonra o kartı ve belgeyi duvara asıp, kenara çekilmiyor. Kendi köşesine çekilen sanatçılardan değil, sürekli çalışarak mücadele ediyor ve sanatını sürdürüyor. Yakın zamanda vefat eden Hayri Dev ile Beyağaç ilçesinde bulunan sipsi ustamız gibi onlarca sanatçımız bulunuyor. Bunlar yaş itibari ile yaşlanıyorlar. Yani bu sanatçımız da oraya doğru evirilecek. Ahilik kültürünün de nasıl devam edebileceğini en somut şekilde gösteren sanatçılarımızdan bir tanesidir" dedi.

HAYALİ MÜZEDE SERGİLEMEK

Her yıl düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu tarafından sanatkarlık belgesini almaya hak kazandığını anlatan Erdoğan Kızıl ise yıllardır emek harcadığı ürünlerini müze de sergilemek istediğini söyledi. Kızıl, en büyük istediğinin çocukların mutlu olması olduğunu belirterek, "1980 yılından 96'ya kadar sanatkarlık yaptım. Pandamide de özellikle böyle zamanımızı boşa geçirmeyelim dedik ve çocuklarımız için gençlerimiz için mesleğin tıpkı eskisi gibi altın bilezik kavramını tekrar hatırlatmak için bu işle uğraşıyorum. Meslek sahibi gençlerin yetişmesine vesile olmak için tahta oyuncak işini hobi olarak yapmaktayım. Okullardan çocuklar davet ediyorum. Fabrikanın bir köşesine atölye oluşturdum. Bu şekilde çocuklarımızın hem teorik hem de pratik öğrenmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.