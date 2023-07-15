Doğallığın adı keten

örkem, ışıltı ve abartılı trendler arasından sıyrılan keten tasarımlar minimal tarzda giyinmeyi sevenleri çok sevindirecek. Konfor ve şıklığı bir arada bulacağınız keten kumaşlar, hem evde hem de dışarıda stilinize doğallığı yansıtacak. İster tek parça, ister baştan ayağa, ketenin sunduğu esinti ile şıklığınızı tamamlayın. Birçok markanın ilkbahar - yaz koleksiyonlarında yer alan keten kumaş, bu sezonun en trend parçalarından olmaya aday. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan keten parçaları, sandalet ve spor ayakkabı ile kombinlemek de sanıldığı kadar zor değil. Siz de dolabınıza yeni sezon için trend parçalar dahil etmeyi düşünüyorsanız, tercihinizi keten kıyafetlerden yana yapmalısınız.