Geçmiş ve gelecek podyumda buluşuyor

TİRE'NİN geleneksel el sanatları motifleri ve tekstilleri düzenlenecek defilelerle dünya podyumlarına çıkmaya hazırlanıyor. Proje sorumluluğunu Ege Üniversitesi Emel Akın MYO Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İlknur Bademci'nin üstlendiği 'Tire'ye Özgü Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatlarının ve Tekstillerinin Moda Tasarımında Kullanması' adlı projede sona gelindi. Geçmişin geleneksel izlerini taşıyan proje Tire Kutu Han'da düzenlenen muhteşem tanıtım galasıyla start aldı.

İLHAM GELENEKTEN

E.Ü Emel Akın MYO Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İlknur Bademci, söz konusu çalışmaların 'Tire Peştemalı', 'Tire Yorgancılık

El Sanatı', 'Tire Nalıncılık El Sanatı' ile 'Tire'ye Özgü El Sanatlarının Gelenekten Geleceğe Moda Tasarımına Yansıması' başlıklarından oluşan dört ayrı proje olduğunu ifade etti. Bedemci, "Tire'ye özgü, geleneksel el sanatları ve tekstillerinin kullanıldığı tasarımlar önce Tire sonra İstanbul ve ardından İtalya Milano'da düzenlenen defilelerle görücüye çıkacak. Amacım, Tiremizin zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktararak tasarım alanında ilham kaynağı oluşturabilmektir. Gelenekselden ilham alarak ayırt edici özgün eserler ortaya koymanın öncülüğünü yapmak istiyorum" diye konuştu.

DÜNYAYA AÇILACAKLAR

PROJEDE görev alan öğrencilerden Tire Yorgancılık El Sanatı Moda tasarımcısı Alihan Çayır, Tire'nin geleneksel motiflerini günümüz moda dünyası ile tanıştırmak istediğini anlattı. Tire Nalıncılık El Sanatı Moda Tasarımcısı Mustafa Çataloğlu ise 'Özgün tasarımlarımı eskiyi

harmanlayarak oluşturdum. Kendi sınırlarımızda kalmayıp, tasarımlarımızı dünyaya açacağız" diye konuştu.