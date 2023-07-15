Göz sağlığınız için kaliteli güneş gözlüğü kullanın

Yaz mevsimiyle birlikte güneşin etkilerini daha fazla göstermesiyle göz sağlığı ve zararlı güneş ışınlarından korunmanın yolları da yeniden gündeme geldi. Güneş ışınlarına maruz kalan gözde, birçok hastalık meydana gelebileceği gibi, güneş ışınları göz kapağında ben, leke, tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlara neden olabiliyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguladı.

YÜKSEK KORUYUCULUK

Doğrudan güneşe bakmasak bile, nesnelerden yansıyan ışınların göz sağlığımızı bozmaya yeteceği uyarısında bulunan Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, özellikle çocukların ve bebeklerin göz merceğinin yetişkinlere oranla çok daha saydam ve hassas olduğunu hatırlattı. Gözlerimizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumada en etkili yöntemin kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmaktan geçtiğinin altını çizen Kahraman, sokakta satılan kalitesiz gözlüklerin ise faydasından çok zararı olduğunu kaydetti. Renkli cam kullanılan kalitesiz güneş gözlüklerini taktığımızda, göz bebeklerimizin büyüdüğünü ve daha fazla ultraviyole ışının gözün içine girdiğini hatırlatan Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "İyi bir güneş gözlüğü, ışığı gözü rahatsız etmeyecek bir seviyeye indirirken, zararlı ultraviyole güneş fe özellikrin yetişkinlele ışınları da süzmelidir. Gözlük satın alırken en önemli nokta, ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuk değerleridir. İyi kalitede değergüneş gözlüklerinin çoğu ultraviyole ışınların yüzde 95'inden fazlasını süzerken, bu oran yüzde 99 ve daha yüksek de olabilir" ifadesini kullandı.