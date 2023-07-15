Obezitede bir yılda ideal kiloya ulaşmak mümkün

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrah Op. Dr. Uğur Bulut, çağımızın hastalığı olarak toplumun büyük bir bölümünü etkileyen obezitenin, yaşam tarzı değişimi ve tüp mide ameliyatıyla tedavi edilebildiğini söyledi. Vücut kitle indeksi (VKİ) ne kadar yüksek ise obeziteye bağlı ölüm riskinin de o kadar yüksek olduğunu dile getiren Op. Dr. Uğur Bulut, "Obezite tedavisinde altın standart; diyet ve egzersiz. Bir diğer deyişle yaşam tarzının değiştirilmesidir. Bunlarda başarı sağlanamayan hastalarda ise ilaç tedavileri, mide bypass ameliyatı ve tüp mide ameliyatı uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin başında gelir. Tüp mide ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 80'inin çıkarılmasıyla hacmin küçültülmesi sağlanır. Böylelikle hastalar daha az acıkır ve az gıdayla tokluk hissi yaşar" diye konuştu.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Tüp mide ameliyatının 16 - 60 yaş aralığındaki kişilere yapılabildiğini belirten Op. Dr. Uğur Bulut operasyona ilişkin şunları söyledi: "60 yaş üzerinde ise anestezi nedeniyle bu operasyonu tercih etmiyoruz. Eğer hastanın hayati riski varsa 16 yaşının altında da bu operasyon yapılabilmekte. Ameliyat hastanın vücut durumuna göre 45 dakika kadar sürüyor. Hastalarımız 3 günlük bir sürenin ardından taburcu olabiliyor. Hastanın ideal kilosuna ulaşma süreci ise 1 yıl kadar sürüyor. Ameliyatın ardından mide sağlığına direkt etki eden sigara ve alkolden uzak durmak büyük önem taşıyor. Karbonhidrat, yağlı yiyecekler ve asitli içecekleri tüketmemek gerekiyor. Bunların yerine hayvansal ürünler ve meyve sebzeler tüketilmeli"