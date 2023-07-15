Türkiye’nin ilk dokunulabilir müzesi

Yeşilova Höyüğü'nün ziyaretçi merkezinde, görme engelliler için 'dokunulabilir' müze kuruldu. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) ve İdol Sanat Evi üyeleri, kazılar sırasında çıkarılan 50 eseri, büyük boyutlarda olacak şekilde seramik çamuruyla asıllarına uygun olarak üretti. Eserlerin kopyaları, müzeye yerleştirildi. Braille alfabesi ve sesli QR kod uygulamasıyla eserlerin, görme engelliler tarafından tüm özellikleriyle algılanması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi tarafından altyapısı sağlanan çalışmada; eserlerle ilgili açıklamaların seslendirilmeleri yapıldı.

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİ

Müze hakkında bilgi veren Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Dokunulabilir müzemiz bu sene açıldı. Amacımız, hiç kimsenin yardımı olmaksızın görme engellilerin, kendi başlarına kalıntıları ve buluntuları öğrenmelerini sağlamak" dedi. Doç. Dr. Derin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müze için eserlerin kopyalarını yapıp, dokunulabilir hale getirdik. Ayrıca görme engelliler yazılara dokunarak bilgi sahibi olabiliyor. Cep telefonu kullanıyorsa QR kod uygulamasıyla sesli olarak da eserler hakkında bilgilenebiliyorlar. Bu sistemi yabancılar için de yaptık. Uluslararası anlamda Türk ve yabancı turizme hizmet edebilecek Türkiye'deki ilk örnek. Başka müze veya kazı alanlarında da benzer hizmetler yaparak ülkemizin tanıtımına katkı sağlayabiliriz." Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi görme engelli Mine Yılmaz (21), "Eserlerin altında kabartmayla yazılan bilgiler yer alıyor. Ayrıca karekodla yapılan sesli bilgilendirmeler, eseri anlamam konusunda kolaylık sağladı. Müzeyi yalnız da gezseydim rahatça dolaşabilirdim. Başka müzelerde eserlere dokunamıyoruz. Bu nedenle birçok müzeyi gezemiyoruz. Böyle bir müze, bizim için kolaylık oldu. Kültürel gelişime katkısı olacak. Umarım bir gün tüm müzeleri bu şekilde rahat gezebiliriz" dedi.