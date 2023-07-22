2023 Barbie yılı olacak

Bu hafta vizyona girecek Barbie filmiyle Barbiecore modası yükselişe geçti. 50'li yıllardan bugüne kadar gelen pembe kıyafet akımı şimdilerde 'Barbiecore' adıyla koleksiyonlara girdi. Bir dönem neredeyse hiç tercih edilmeyen Barbiecore stili, 2023'te altın çağını yaşayacak. Özellikle Zendaya, Anne Hathaway, Harry Styles, Kim Kardashian ve Hailey Bieber başta olmak üzere pek çok ünlü isim ve influencer'lar tarafından da Barbie'den ilham alan ya da akıllara direkt olarak Barbie'yi getiren pek çok kombine imza atıldı. Gerçek dışı vücut hatlarına sahip bu sarışın ikonun izleri şu an özellikle de yeni jenerasyonun kapsayıcı estetik anlayışına göre genişledi, kısacası Barbiecore trendi ne saç rengine, ne ten rengine, ne de vücut ölçülerine önem veriyor!