  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Asker ve Dalbiçer ailelerinin mutlu günü

Asker ve Dalbiçer ailelerinin mutlu günü

Asker ve Dalbiçer ailelerinin mutlu günü
İzmir'in sevilen ve tanınan doktorlarından Dr. Hasan Asker ve Eşi Dr. Semra Asker'in Avukat oğlu Süheyl Cem Asker ile tekstil mühendisi Cemre Dalbiçer hayatlarını birleştirdi. Narlıdere Case De Garden'da 400 kişilik seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen düğün ve nikah törenine Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tıp ve hukuk dünyasından çok sayıda tanıdık isim ile Asker ve Dalbiçer ailelerinin sevenleri katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Barçın Pınar ve Cem Dalbiçer gerçekleştirdi. Nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından genç çift ilk dansını yaptı. Cemre ve Süheyl Cem çifti Cenk Telkıvıran Orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel parçalar eşliğinde davetliler ve sevenleriyle birlikte gece geç saatlere kadar eğlendi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA