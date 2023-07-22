Asker ve Dalbiçer ailelerinin mutlu günü

İzmir'insevilen ve tanınan doktorlarından Dr. Hasan Asker ve Eşi Dr. Semra Asker'in Avukat oğlu Süheyl Cem Asker ile tekstil mühendisi Cemre Dalbiçer hayatlarını birleştirdi. Narlıdere Case De Garden'da 400 kişilik seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen düğün ve nikah törenine Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tıp ve hukuk dünyasından çok sayıda tanıdık isim ile Asker ve Dalbiçer ailelerinin sevenleri katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Barçın Pınar ve Cem Dalbiçer gerçekleştirdi. Nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından genç çift ilk dansını yaptı. Cemre ve Süheyl Cem çifti Cenk Telkıvıran Orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel parçalar eşliğinde davetliler ve sevenleriyle birlikte gece geç saatlere kadar eğlendi.