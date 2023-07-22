Dev enstrümanın minik icracısı Duru

Küçük yaşta müzik yeteneğini konuşturarak kontrbas çalan Duru Arık (11), kısa sürede çok büyük başarı kaydetti. Arık, oldukça büyük bir enstrüman olan kontrbası rahatlıkla çalabiliyor. Her notayı okuyabilen ve olağanüstü bir yetenek sergileyen Arık, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı'nın ortaokul kısmına girmeyi başardı. Bu yeteneğini daha fazla geliştirmek istemesinin yanı sıra Arık, "Çok aralıklı dersler almama rağmen yine de çok kısa bir sürede çalıştım ve konservatuvara kabul edildim" dedi.

'AZ ZAMANDA BÜYÜK BAŞARI'

Duru'nun müzik serüveninin piyano çalarak başladığına dikkat çeken anne Menduha Eren, "6-7 yaşlarında piyanoya başladı. Bir sene içerisinde çok geniş aralıklarla ders aldı. Sonra araya pandemi girdi, bu süreçte de eğitimleri aksadı. Ama müzik öğretmeni Duru'nun müzik kulağına sahip olduğunu söylüyordu ve bu sebeple okulun solisti seçildi. Ardından konservatuvarda ortaokul olduğunu ve 10 yaşındaki çocukları aldıklarını öğrendik. Şans eseri, bir arkadaşımız bunu bize söyleyince başvurumuzu yaptık. Üstelik buna da son gününde karar verdik" dedi. Sınava iki hafta kala çalışmalara başladıklarını söyleyen Menduha Eren, çocukların bu sınava 3 yaşından beri hazırlandığı ama kızının çok kısa süre çalışabildiğini belirtti. Menduha Eren, "Kızım çok başarılı ve bu kadar sınırlı bir zamanda aşamalı sınavlardan geçmeyi başardı. Bu aşamalardan sonra da öğretim görevlileri geldi ve öğrencileri seçti. İşte kızımın kontrbasla tanışması da burada başladı" diye konuştu.

'İLKER AKIŞ EN BÜYÜK ŞANSIM'

Duru Arık, seçmelerin nasıl yapıldığını anlattı. Arık, "Benim en büyük şansım İlker Akış hocamın beni seçmesi oldu. Öğretmenler sınıfa giriyor ve öğrencileri inceliyor. Herkesin belli bir alanı var. İlker hoca da kontrbas eğitimi veriyor. Beni seçti ve ben ilk kez o zaman kontrbas gördüm. Öncelikle kontrbasın bölgelerini öğretti, sonra da nasıl çalındığını. Şu anda da bütün notaları rahatlıkla okuyabiliyorum" ifadelerini kullandı. Bazen kontrbas çalarken zorlandığına da değinen Arık, şunları söyledi: "Bazı parçalar çok zor oluyor ve bu sebeple de parmaklarım yoruluyor, kollarım kasılıyor. Ama bütün bunlara rağmen çok mutluyum ve kontrbasın bana uygun bir müzik aleti olduğundan eminim. Boyum uzadıkça diğer kontrbasa geçiyorum, bu sebeple bir sorun yaşamıyorum. Bu kadar kısa sürede çok ilerledim ve bunu nasıl başardığımı ben de bilmiyorum. Ama bu kadar sevmesem başaramazdım. Bunların hepsi bana müziği ve kontrbası sevdiren hocamın sayesinde oldu." Hocasının ona ilham verdiğini ve gelecekte de onun gibi kontrbasta iyi olmak istediğini söyleyen Duru Arık, "Lise ya da üniversite eğitimlerime yurt dışında devam etmek istiyorum. Orada gelişerek kendime güzel bir kariyer oluşturmayı planlıyorum. Örnek aldığım kişi İlker Akış hocamdır, bu yüzden de kendisine saygım sonsuz" dedi.