Geleceğin menüleri Od Urla sofrasında

"Geleceğin Menüleri 2023" raporu, gastronomi dünyasına yön veren trendleri belirlemek için büyük bir veri analizi ve şeflerin içgörülerini bir araya getirdi. Bu rapor, sektörün geleceğine ışık tutan ve yenilikçi menülerin oluşturulmasını sağlayan bir kaynak olarak ön plana çıkıyor. Unilever Food Solutions, Od Urla'da düzenlediği özel etkinlikte, "Geleceğin Menüleri 2023" trend raporundan ilham alan bir yemek deneyimi sundu.

KARŞI KONULMAZ SEBZELER

Etkinliğe özel hazırlanan menüde sunulan lezzetler, geleceğin trendlerini taşıyan gastronomik bir deneyime dönüştü. Başlangıç için hazırlanan reçeteler, "Karşı Konulmaz Sebzeler" ve "Paylaşmanın Hazzı" trendlerine uygun hazırlandı. Kuşkonmazın enfes aroması, bahçeden gelen kara kabakla buluştu ve köy tereyağı sosuyla deneyimlendi. Humus ve sote mevsim mantarları arasındaki uyum, ndamaklarda eşsiz bir tat bıraktı. Hardal Soslu Ceviche ve Ege Otlu Mayonez, ahenk içindeki lezzet kontrastını yakaladı. Bahçe domatesleriyle hazırlanan Salsa, Tire Çamur Peyniri ile yerel izler taşıyan bir lezzete dönüştü. Sütlü ekmeklerin üzerindeki Hellmann's Peri Peri Sos ve Kaparili Karides "Paylaşmanın Hazzı"nı yaşattı. Muhammara Soslu El Yapımı Erişte masada beğenileri toplarken "Düşük Atıklı Lezzetler" yaklaşımıyla hazırlanan Çıtır Lagos, balığın bütününün kullanıldığı sürdürülebilir bir seçenek oldu. Taze Karabiber ve Hardallı Kuzu Sırt'ın sırrı ise yine Hellmann's sosları oldu. Menünün tatlısı olan Keşkül 2.0, yeniden yorumlandı.

MENÜ ŞEFLERİN DE BEĞENİSİNİ TOPLADI

Davete katılan şefler, Geleceğin Menüleri 2023 raporuna büyük ilgi gösterdi. Swissotel Resort & Spa Çeşme Mutfak Şefi Savaş Aydemir; "Unilever Food Solutions; adının Türkçe karşılığında olduğu gibi çözümler üretip şeflerin yanında olması ve bu doğrultudaki AR-GE çalışmalarıyla rakiplerinden ayrışıyor" sözleriyle yorumunu paylaşırken Sipster Alaçatı Kurucu Şefi Berrak Korukçu ise; "Unilever Food Solutions sürdürülebilirlik için güzel alternatifler sunuyor" dedi. Tabaklardaki dengeye dikkat çeken HUS Wines Şefi Tolga Kamiloğlu davet için; "Özellikle soslar, kullanılan kalibresi yüksek ürünlerle oldukça dengeli ve uyumlu bir lezzet yaratıyordu" diyerek düşüncelerini paylaştı. Mövenpick İzmir Executive Şefi Murat Yıldız ise; "Unilever Food Solutions'ın profesyonel reçetelerde müthiş uyum sağladığını görmüş olduk" dedi.