Michelin yıldızı İzmir ve Bodrum’u uçuracak

MICHELIN Rehberi, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da katıyor. Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise "Geçen yıl İstanbul'a yaptıkları ilk ziyaretlerden sonra müfettişlerimiz, yol haritalarına İzmir ve Bodrum'u dahil etmekten oldukça memnunlar. Bu iki lokasyon sadece kültürel ve turistik açıdan unutulmaz ve benzersiz deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahip" ifadelerini kullandı. Poullennec, ayrıca şunları kaydetti: "İzmir ve çevresi, yöresel kültürü ön plana çıkaran ve çoğu genç şefin üst düzey gastronomik yeteneklerini sergileyebildiği heyecan verici restoranlara sahip. Ayrıca Bodrum, geleneksel ve ulaşımı kolay olacak şekilde şehir merkezinde yer alan restoranların yanında lüks tatil köylerindeki inovatif konseptler sunan restoranlarıyla da parlıyor. Bu iki yeni bölgeyi Michelin Rehberi ailesine dahil ederek, Türkiye'nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz."

SEÇENEK ÇOK FAZLA

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin detaylı bilgi vererek, "Michelin Rehberi'nin, gizli çalışan ve restoranları inceleyen 'dedektifler kurulu' var. Bu kişiler, tamamen bağımsız görev alıyor. Restorandaki yemeklerin lezzetinden sunum kalitesine kadar birçok değerlendirme yapılıyor ve 'Michelin Yıldızı' almaya hak kazanan mekanlar belirleniyor" dedi. Dr. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Michelin Rehberi'nde restoranlara yönelik bir yıldız, iki yıldız ve üç yıldız olarak değerlendirme sistemi var. 1 yıldız, 'iyi yemek' demek. 2 yıldız, 'rotanızı değiştirerek mutlaka uğramanız gereken bir yer' olarak ifade edilebilir. 3 yıldız ise 'gastronomik bir macera yaşamak istiyorsanız yine kesinlikle uğramalısınız' diye açıklanabilir. Bunlar da liste halinde dünyaya ilan ediliyor. Bir yıldız almak bile çok prestijli ve üst düzey kaliteye sahip olduğunuzu gösteriyor. Ben, İzmir ve Bodrum'da Michelin Yıldızı alabilecek kalitede birçok restoranın olduğunu düşünüyorum ve bu başarıyı bekliyorum."