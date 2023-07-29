5 bin yıllık sanatın yeni ustaları

TARİHİ yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar dayanan ve unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından olan "telkari" ve "kazaziye" sanatı, Manisa'da 14 yıldır devam eden kurslarda yaşatılmaya devam ediyor. İşçiliği zor ve zahmetli olan telkari ve kazaziye sanatının unutulmaya yüz tutmaması için Şehzadeler ilçesinde bulunan tarihi Yenihan'da 2009 yılında açılan kuyumculuk kursu 14 yıldır devam ediyor.

2009 yılından bu yana açtığı kurslarla mesleği yaşatmaya çalıştığını kaydeden usta öğretici Sabriye Çobanoğlu, bugüne kadar binin üzerinde kursiyer yetiştirdiğini söyledi. Kurslara yabancıların da büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Çobanoğlu, "Bir dönem İran'dan Manisa'ya gelen öğrencilerim vardı. Öğrendikten sonra ürettikleri eserleri de yurt dışına satış yaptılar ve kendilerini geliştirdiler" diye konuştu