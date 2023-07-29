Evlenmeden önce kitap okuyun

Yaz mevsimiyle birlikte dünya evine giren çiftlerin sayısı artıyor. Bu süreçte en önemli adımlardan biri de psikolojik açıdan kendini hazır hissetmek. D&R'a göre evlilik ekseninde olası sorunlarla başa çıkabilmek, evliyken yaşananlara yeni bir açıdan bakmak ve çözüm yolları aramak için kitaplar iyi bir başlangıç noktası. Türkiye'nin en büyük kitap durağı D&R, evlenmeden önce korkularınızı aşmaya çalışacağınız, daha mutlu bir ilişki için tavsiyeler alabileceğiniz kitapları bir araya getirdi.

EVLENMEDEN ÖNCE- DOĞAN CÜCELOĞLU

Evlendiğinizde, hayatının en önemli, en güçlü tanığını seçmiş olursunuz. Birlikte, 'birbirinizi yaşamak' için evleniyorsunuz ve bu evlilikte ikiniz de kendiniz olarak var olmayı yani "biz" olmayı önemsiyorsanız, değerlerinizin uyum içinde olması gerekir. Kurduğunuz ilişkiler ve üstlendiğiniz rollerin farkında olarak onu hakkıyla yaşamanız, yaşatmanız gerekiyor.

BEŞ SEVGİ DİLİ-GARY CHAPMAN

Eğer sevginizi, eşinizin anlamadığı bir dilde ifade ediyorsanız, sevgi gösterdiğinizi hiç anlamayacaktır. Belki kocanız cesaret verici sözler duymak istiyor ama siz bir akşam yemeği pişirmenin onu neşelendireceğini düşünüyorsunuz 'Beş Sevgi Dili'nde, nasıl olduğunu anlamadan, sevginin eşsiz dillerini konuşmayı, anlamayı ve eşinize sevginizi etkili bir şekilde gösterip, karşılığında gerçek sevgiyi bulmayı öğreneceksiniz.

BAĞIRMAYAN KARI KOCA OLMAK/HAL-JENNY RUNKEL

Evlilikte herkesin isteği olan sıcaklık, olgunluk, huzur, bağlılık ve yakınlık için kendi özünüze ulaşmanın yeni yollarını anlatıyor Runkel çifti bu kitapta. Bağırıp çağırmadan kendinizle barışık bir insan olabilirseniz eşinizle mutlu ve tatminkar bir ilişki kurabileceğinizi belirtiyor. Kendinize odaklanmadan, kendinizi iyileştirmeden iyi bir ebeveyn ve eş olmanın imkansız olduğunu hatırlatıyor.

DEĞİŞEN TOPLUMDA DEĞİŞEN AİLE-NURSEN ADAK

Aile kurumunun sosyolojisi üzerine hem içeriden hem dışarıdan okuyucuların aydınlatıcı bulabilecekleri bir kitap hazırlamış Nurşen Adak. Bazen, yaşadığımız sorunların bireysel olarak bizden değil de parçası olduğumuz toplumsal yapının uzantısı olduğunu anlamak eşlerin birbirini anlaması ve yargılamaması açısından ufuk açıcı bir bakışı açısı kazandırabiliyor.

İYİ AİLE YOKTUR- NİHAN KAYA

İnsanlar çocuk sahibi olduğunda farkında olmadan kendi çocukluğuna dair hisleri yaşar "İyi Aile Yoktur" sadece anne-babalar değil, kendisini daha iyi anlamak isteyen her yaşta insan için yazıldı. Bu kitabın sunduğu farklı bakış açısıyla, neden acı çektiğimiz, sevilmeyi neden isteyip sevgiyi kaybettiğimizde neden üzüldüğümüz, işlerimizi neden ertelediğimiz gibi kendimize dair birçok şeyin altındaki nedeni yepyeni bir gözle, şaşkınlıkla keşfedeceksiniz.